Sestra Seada Kukuruzovića: Živjeli smo u agoniji 13 godina, tijelo se nalazilo u Zavodu, tražim pravdu za svog brata

Tijelo Seada Kukuruzovića pronađeno je četiri mjeseca nakon njegova nestanka 17. marta 2011. i od tada leži u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu. Za sve porodica je saznala nedavno i ponovno prolaze traumu gubitka. Nadrealnu priču popratio je reporter Nove TV Ivan Čorkalo.

S kućne adrese svaki mu se trag gubi 17. marta 2011. Nakon 24 sata pokrenuta je velika potraga. Specijalna policija, čiji je brat bio pripadnik, aktivirala je sve resurse.

Za Seadom se tragalo helikopterima, ronioci su pretraživali svaki pedalj rijeke Save, termovizijama se češljalo Sljeme…

Dani su prolazili, nikavih tragova nije bilo. Nakon mjesec dana potraga je službeno obustavljena.

- Ja sam jedno vrijeme isto vjerovala da je on živ. Naravno da jesam. A onda ga u jednom trenutku pokopate i shvatite da to nije moguće. I trenutak sad kada smo saznali, mene nije zapanjio, ja s tim nemam problem, ali okolnosti i kontekst su potpuno bolesni - rekla je reporteru Dnevnika Nove TV Ivanu Čorkalu sestra preminulog Seada, Alma Smojver.

Tijelo pronađeno kod mosta

Sejo je pronađen samo četiri mjeseca nakon nestanka. Tijelo su pronašli radnici kod mosta nedaleko Jakuševca. Bilo je to 25. jula.



- Prošle sedmice u četvtak me zove moj drugi brat, iz neba pa u rebra, kaže da smo ga našli. Ja reagiram sa snebivanjem, al kad mi je rekao kako smo ga našli, mislila sam da ću se onesvijestit. Meni su se noge odsjekle kad je rekao da je 13 godina na Zavodu za sudsku medicinu - rekla je Alma.

Iza porodice je 13 godina patnje. Sead je pronađen zahvaljujući timu za izradu zajedničke DNK baze nestalih osoba na nivou EU.

- Ja se to nikada nisam pitala jesu li uzeli ikada DNK. Smatrala sam da je to normalno. DNK roditelja nisu uzeli, tek sada prije tri mjeseca su ga uzeli, da bi prošle sedmice utvrdili da su analizom utvrdili da tu osobu imaju Bože mi prosti u frižideru 13 godina. S datumom 25. 7. 2011., četiri mjeseca nakon nestanka. Dakle nakon toga sam mislila da će mi glava eksplodirati, ništa mi nije bilo jasno - govori Alma.

Tijelo se tamo možda više ne bi ni nalazilo. Naime, zavod za patologiju od Grada je tražio da se pokopa kao NN osoba, ali iz Grada nisu željeli platiti troškove. Nad glavom porodice je stotinu upitnika.

- Gdje se pitate šta ste mogli, gdje smo mogli, jesmo li mi nešto krivi, jesam li ja nešto učinila, to su razorne stvari i zato sam bijesna. Jer smo 13 godina živjeli u agoniji - prisjeća se sestra.

Bio u kliničkoj depresiji

Sead je bio poznati breakdancer. Nestao je kada mu je uznapredovala Vilsonova bolest, zbog koje je bio u kliničkoj depresiji. Njegova sestra sada traži odgovore.



- Pod broj jedan pitanje, kako je moguće da nije uzet DNK, jel moguće da se to ne radi? Ja bih shvatila da je to procedura i zanima me da mi službena osoba kaže je li proceduralna. Zavod je napravio obdukciju, Zavod je izvadio DNK, pretpostavljam da je obavijestio policiju da su procedure po njihovom napravljene. Kako je moguće da policija nakon toga ne radi ništa - pita se Alma Smojver.

O svemu se sada čeka očitovanje nadležnih tijela. A porodica šalje jasnu poruku.

- Ja želim pravdu za svog brata. Ali želim i pravdu i za NN osobe u hladnjači na Zavodu za sudsku medicinu jer ih ima. Meni je žena jučer javila da je to slično doživjela sa svojim ocem, nisu ljudi komadi papira - rekla je sestra Seada Kukuruzovića.