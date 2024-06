Igor Jurić: Gajim nadu da je Danka Ilić živa i želimo priču o njoj vratiti u fokus

Prošli su mjeseci, a tijelo malene Danke Ilić koja je nestala u martu ove godine još uvijek nije pronađeno. Njena porodica je na mukama zadnjih mjeseci, a kao vrhunac, Srđan Janković, optužen za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, koji je prvobitno priznao zločin, ovaj put je negirao umiješanost u zločin tokom saslušanja u zaječarskom Tužilaštvu.



Izgubili povjerenje

U potrazi za odgovorima, novinari Telegrafa razgovarali su sa Igorom Jurićem, osnivačem Fondacije "Tijana Jurić" u emisiji "Uranak" na televiziji K1.

- Bez obzira na to što je bilo u javnosti da će osumnjičeni dati neki suprotan iskaz od onoga što je izlazilo u javnost, da će priznati zločin, bilo mi je potpuno jasno da će poslije dugog vremenskog perioda on poreći zločin i sve ono što mu se stavlja na teret - rekao je Jurić.

Dodao je da ne može kriviti medije, jer polušavaju sklopiti priču od nečega, s obzirom da policija ne daje mnogo informacija.

- Vodi se računa o samoj istrazi, mediji često i spekulišu. Ipak, to ne bi trebalo da utiče na istragu, politiku, a kasnije i na samo suđenje. Javnost je jako zabrinuta, jer mi ni poslije ovoliko vremena nemamo nikakvo rješenje. Naprotiv, sada smo dovedeni u situaciju da nemamo nijedan neposredni dokaz, da imamo poricanje ljudi koji su osumnjičeni da su izvršili krivično djelo, a došli smo i u situaciju da su ljudi izgubili povjerenje da će verzija koja je iznijeta u javnost biti potvrđena - kaže Jurić.

Težak slučaj

Također je istaknuo da je bitno kako će sud sada moći donijeti odluku, ako već postoji sumnja u vezi s ovim ljudima, a nemaju nijedan neposredni dokaz.

- Imamo svjedoke koji su navodno vidjeli ta dva čovjeka kako su prolazila, ali nijedan od njih nije video da su oni bili u direktnom kontaktu sa djevojčicom. Nemamo DNK dokaz, nemamo tijelo. Mislim da je pred tužilaštvom težak slučaj i moram da kažem da nisam optimista - dodaje Jurić.

On je otkrio da nije u kontaktu sa majkom dvogodišnje Danke Ilić.

- Nisam u kontaktu sa majkom male Danke Ilić. Mi uglavnom sarađujemo sa porodicama nestale djece, ali ovo je jedan tako težak slučaj. Nismo dobili poziv od porodice i u svakom slučaju bi pomogli ako bi se porodica javila, ali nismo u kontaktu - kaže Jurić.

Gaji nadu

Naveo je da njihova organizacija ne može da dozvoli da se ta priča gura pod tepih i da jednostavno nestane.

- Imamo neko priznanje bez ikakvog materijalnog dokaza. Nijedan normalan građanin ne može da razmišlja da to sutra ne može da se dogodi njemu. Upravo smo zbog toga pokrenuli priču, željeli smo da animiramo javnost i da vratimo samu Danku u fokus, jer ja lično gajim nadu da će se ona lično negdje pronaći, jer takvih slučajeva je bilo, iako su šanse jako male i toga smo svjesni, ali zašto se ne bi desilo čudo i zašto ona ne bi bila živa. Meni je dodatno nejasno, hajde da je jedna osoba optužena za zločin, ali mi imamo dvije osobe, ne mogu da vjerujem da nijedna od te dvije osobe, koje su iz nekog sela, koje nisu imale krivična djela iza sebe, može da prikrije ovakvu stvar - kazao je Jurić.

Naveo je da su okolnosti zaista čudne i da zbog toga gaji nadu da je dijete na nekom drugom mjestu.

Nemir kod građana

- Imam pravo da mislim da bi oni bili najsretniji da znaju gdje je tijelo i da to kažu, da bi spasili sebe i druge. Ja sam vjerovao u tu verziju kada je izašao ministar, jer vjerujem u sistem, policiju, i za mene nije bilo sumnje, jer sam mislio da tu postoje određeni dokazi i da će sve to što je iznešeno u javnost biti potvrđeno činjenicama. Ali, kako je vrijeme odmicalo, mi smo vidjeli da tih činjenica nema na osnovu čega je ta izjava data u javnosti. To je unijelo nemir u ono što ja vjerujem i u sumnju svih građana - istaknuo je Jurić.

On se osvrnuo na činjenicu šta bi se moglo desiti da osumnjičeni nisu krivi.

- Zamislite da dođemo do drugih činjenica i dokaza i dokaže se da eventualno ovo dvoje ljudi nisu krivi. Postoji i ta pretpostavka, jer dokaza nema. Kako ćemo tumačiti to što je jedan član porodice stradao u pritvoru? Kako ćemo mi prići toj porodici i šta ćemo tu kao društvo? Uništili smo jednu cijelu porodicu faktički - zaključio je Igor Jurić u emisiji "Uranak" na televiziji K1.

Advokat Goran Petronijević ističe da tužilaštvo nema priznanje osumnjičenih.

- Ne znam u kojoj formi je to priznanje, da li je to pred policijom, a pretpostavljam da jeste, jer ja imam informaciju da pred tužilaštvom niko od njih nije dao decidirano priznanje. To je opet problem, to nije smjelo da ide u javnost i tačka - kazao je advokat i dodao da ne postoji mogućnost da se dokazi prikriju.

Objasnio je da ne postoji metoda prikrivanja dokaza i da je nevjerovatno da nema DNK.

- Policija nije smjela da daje bilo kakvo saopštenje sve do trenutka ako je, ta verzija ne daj Bože tačna, dok se ne pronađe tijelo djeteta. Po zakonu je to što rukovodi tužilac - kazao je i dodao:

- Slažem se sa gospodinom Jurićem. Ogroman je pritisak na osumnjičene, prosto je nemoguće da neko od njih toliko šuti, posebno ako su njih dvojica u pitanju. U verziji koja je data na zvaničnom priznanju, Danku je usmrtio suvozač navodno. Postavlja se pitanje, zašto bi on to uradio, ako je udario vozač. To je prvo što je nelogično. Opet se vraćam na krivično pravi dio. Sve dok se to priznanje, koliko god bilo jasno, glasno, čak i da je objasnio sve stvari, ne materijalizuje još nekim materijalnim dokazom, to nije priznanje. Ništa ne znači - kazao je Petronijević.



Na pitanje koliko osumnjičeni mogu da budu u pritvoru, advokat Petronijević kaže da mogu do šest mjeseci biti u pritvoru bez podizanja optužnice, a nakon toga sud odlučuje da li se produžava pritvor.