Ilda i Irma, bliznakinje sa Downovim sindromom, uzele svjedočanstva, jedna već upisala srednju

Kćerke bliznakinje Sare Bero su prije mjesec dana išle na svoju polumaturu, a fotografije su obišle društvene mreže.

Bero je tada rekla kako djevojčice koje imaju downov sindrom nastaviti svoje obrazovanje u srednoj školi. Danas su primile svoja svjedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju, pa će Irma i Ilda na zasluženi raspust.

- To je kod nas malo drugačije, po meni teže nego drugoj djeci. Ilda izlazi na komisiju za usmjeravnje koja daje dozvolu za dalje kombinovano školovanje kao i do sada. Irmu smo upisali za kuhara i jučer smo dobili i to usmjeravanje tako da je ona sve završila - rekla je Sara Bero za "Telegraf" i dodala: