Ambasadorica SAD u Crnoj Gori: Opravdan optimizam Crne Gore o mogućem članstvu u EU 2028.

Američka ambasadorka u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke izrazila je u intervjuu za Glas Amerike optimizam u pogledu napretka zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, posle odluke Evropske komisije da uputi pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 (IBAR) koji je uslov za dalji nastavak pregovora.

O IBAR-u će konačnu odluku donijeti Savjet EU.

Rajnke je međutim poručila da crnogorskoj vladi predstoji još teži posao - da ostvari konkretne rezultate u oblasti vladavine prava.

Istakla je i da pomno prati najave rekonstrukcije vlade u koju bi, prema koalicionom sporazumu ušli predstavnici bivšeg Demokratskog fronta, i navela da su Sjedinjene Države usredsređene na to da li su crnogorski lideri posvećeni ciljevima na koje su se obavezali.

Glas Amerike: Aktuelna crnogorska vlada izabrana je prije sedam mjeseci. Kada je izabrana, Amerika je imala jasna očekivanja od nje – da bude posvećena članstvu u Evropskoj uniji, aktivnom i kredibilnom članstvu u NATO-u i dobrosusjedskim odnosima. Da li aktuelna vlada ispunjava ta očekivanja za sada?

Ambasadorka Rajnke: Očekivanja američke vlade su usklađena sa očekivanjima crnogorskih građana. I od toga treba početi, zato što to zaista ima veze sa budućnošću zemlje. Očekivanje da će Crna Gora biti članica Evropske unije, što će se dogoditi, i kredibilan NATO saveznik. I to je svakako nešto na šta bi Crna Gora trebalo da bude ponosna. Sve što radim na terenu sa mojim izvanrednim timom iz ambasade i sa našim partnerima u Crnoj Gori usklađeno je sa onim što vlada kaže da su joj ciljevi i očekivanja. I postižemo napredak, naročito kada je riječ o članstvu u Evropskoj uniji. Vidimo napredak što je veoma zadovoljavajuće. I zaista mi je drago što je Crna Gora sada na ivici tog velikog koraka.

Glas Amerike: Da li vidite bilo kakav nesklad ili dvosmislenost u onome što vlada govori, i onome što konkretno radi, naročito kada je riječ o spoljnoj politici?

Ambasadorka Rajnke: Za nas postoji širi nacionalno bezbjednosni cilj, a to je da imamo saveznika i partnera na kojeg možemo uvijek računati, saveznika i prijatelja koji je stabilan i prosperitetan. I ja Crnu Goru vidim u tom svijetlu. Riječ je o zemlji koja postiže napredak. Crna Gora je usvojila najnoviji paket EU sankcija, i dalje je 100 odsto usklađena sa spoljnopolitičkom i bezbjednosnom platformom EU i to su važne stvari koje treba uzeti u obzir. Šire gledano, smatram da su Crna Gora i Sjedinjene Države na istom putu kada je riječ o spoljnoj politici i nacionalnoj bezbjednosti. To je važno. Kada radite sa saveznikom, morate da znate da ste saglasni u pogledu prijetnji i prilika.

Glas Amerike: Crna Gora, kao što znamo, željno iščekuje Izvještaj o ispunjenju privremenih mjerila (IBAR) u poglavljima 23 i 24 i očekuje da će biti pozitivan kako bi nastavila pregovore. Evropska komisija, kako prenose crnogorski mediji, dala je zeleno svjetlo za pozitivan IBAR i ocijenila da je Crna Gora ispunila privremene standarde u ključnim poglavljima i postigla napredak u vladavini prava. Kako to komentarišete i da li vjerujete da je opravdan optimizam Crne Gore da bi mogla da postane članica Evropske unije 2028. godine?

Ambasadorka Rajnke: Da, vjerujem. Veliki sam optimista. I mislim da to odražava stav cijele američke vlade. Optimisti smo da je nova vlada gospodina Spajića, koja je na položaju kratko vrijeme, veoma usredsređena na taj cilj. I potezi u vladi, podržani potezima u parlamentu, su se zaista uskladili da se postigne taj veliki korak. A riječ je velikom koraku, malo birokratskom na neki način, ali je taj Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila ili IBAR kako je poznat, je nešto zaista važno zato što pokazuje da je vlada osnažila poglavlja koja se tiču vladavine prava. Vladavina prava znači da su pravosuđe, tužilaštvo i programi za sprovođenja zakona dovoljno snažni da počnu da se rešavaju i zaista suzbiju korupcija u društvu i grupe za organizovani kriminal koje zaista moraju da se razbiju.

I da, optimista sam, zato što vidimo da se očekuje potencijalno dobijanje IBAR-a u junu kada ćemo znati da li će zemlje članice EU glasati da je Crna Gora ispunila privremena mjerila. Međutim, onda slijedi težak posao. U stvari, dio posle dobijanja IBAR-a je čak teži zato što onda moraju da se rešavaju sva poglavlja u procesu pristupanja EU, bez obzira da li je riječ o zakonu o konkurenciji, životnoj sredini i mnogim drugim. I da se zaista pokaže napredak i konkretni rezultati u oblasti vladavine prava. Tako da želim da vam kažem da sam optimista. Kao što se čini da je vlada podjednako optimista.

Glas Amerike: Da li SAD vjeruju da je Crna Gora napravila značajan napredak u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije? I da li vidite bilo kakve elemente političke odmazde u toj borbi, kako tvrde neke opozicione stranke?

Rajnke: Veoma je teško boriti se protiv korupcije koja je podmukla. Kada je u sistemu, potreban je zaista težak rad veoma ozbiljnih aktera da bi se riješila. Postizanje napretka u borbi protiv korupcije širom svijeta je jedan od globalnih prioriteta Amerike. I naš rad u Crnoj Gori, regionu i šire je povezan sa našim spoljnopolitičkim ciljevima. Građani zaslužuju vladu kojoj mogu da vjeruju. Da, ima napretka, apsolutno. I potreban je težak rad da se osigura da nema odmazde, već da se rešavaju problemi vezano za aktere i sumnjive organizacije koje pokušavaju da utiču i izvrnu odluke vlade i njene programe. To je težak rad koji nastupa jednom kada se dobije IBAR.

Glas Amerike: Kada je vlada formirana, Sjedinjene Države bile su zabrinute zbog toga što je u vladajućoj većini proruska, anti-zapadna koalicija. Sedam mjeseci nakon formiranja vlade, da li vas to i dalje brine?

Ambasadorka Rajnke: Usredsređeni smo na to da svi lideri, koji su u poziciji da utiču na budućnost Crne Gore, budu fokusirani na ciljeve na koje su se obavezali. Ako bilo koja od tih stranaka ili frakcija imaju različite istorijske ciljeve i nisu prepoznale da je ova Crna Gora posvećena pristupanju EU i kredibilnom učešću u NATO-u, kao i dobrosusjedskim odnosima sa svim priznatim zemljama u susjedstvu i obavezama prema multilateralnim organizacijama, ako bilo koja frakcija ne djeluje po tim ciljevima i u njih istinski ne vjeruje, mogla bi da odvrati od postizanja ciljeva o kojima smo ovdje govorili.

Glas Amerike: Da li smatrate da bilo koja stranka u parlamentarnoj većini predstavlja preprepku tom napretku?

Ambasadorka Rajnke: To ostaje da se vidi. Napredak koji smo vidjeli nedavno i kada je u parlamentu usvojen niz zakona povezanih sa ispunjavanjem mjerila o kojima smo govorili je dobar znak. Ali kao što sam rekla, to je samo jedan korak. Ja i Sjedinjene Države i dalje pratimo da svi članovi same vlade ostanu posvećeni sprovođenju ta četiri cilja.

Glas Amerike: Najavljuje se i rekonstrukcija vlade i očekuje se da u njoj budu ministri iz koalicije Za budućnost Crne Gore. Da li to zabrinjava Ameriku?

Ambasadorka Rajnke: Pomno to pratim. Interesuje me da vidim šta će premijer preduzeti kada je riječ o tom pozivu na rekonstrukciju posle odluke Evropske unije krajem juna. Znam da postoje drugi politički entiteti koji bi voljeli da se pridruže vladi, tako da će možda biti razgovora o tome kako će vlada izgledati posle kraja juna.

Glas Amerike: A da li postoje neke crvene linije kada je riječ o američkoj podršci?

Ambasadorka Rajnke: Ja ne govorim o crvenim linijama. Pratim same poteze Vlade Crne Gore. Oni govore glasnije od riječi.

Glas Amerike: Jedno od pitanja koje je izazvalo mnoge reakcija u Crnoj Gori i regionu, možda i dezinformacija, bila je rezolucija UN o Srebrenici. Kao što znamo, Crna Gora je podržala tu rezoluciju. Dva crnogorska amandmana na rezoluciju su usvojena, ali se Crna Gora zbog toga našla na udaru srpskih zvaničnika. Čak su i djelovi crnogorske vlade, uključujući i predsednika parlamenta, istupili protiv rezolucije UN, a onda su u isto vrijeme predložili i rezoluciju o Jasenovcu. Ta rezolucija je izazvala mnogo protesta Hrvatske, koja je članica EU. Da li podržavate rezoluciju o Jasenovcu koju je predložila većina u parlamentu?

Ambasadorka Rajnke: Uvek je važno i bitno sjećati se žrtava, to jesu bili ratni zločini. Bilo je to užasno mjesto u strašno vrijeme i prikladno je razgovarati i obrazovati sledeću generaciju o zaista, nečemu što jednostavno više nikada ne možemo vidjeti. I nije loša stvar govoriti o Jasenovcu. To je važna stvar. To je suštinska stvar. Dakle, kada je u pitanju Jasenovac, vidim obrazovanje i dijalog kao način da se zaista ukaže na zločine i da se pomogne budućim generacijama da poštuju žrtve i da osiguraju da se to nikada više ne ponovi.

Glas Amerike: Ali da li podržavate da ona bude usvojena u crnogorskom parlamentu? Protivnici ističu da je ta rezolucija predložena da bi se relativizovala rezolucija UN o Srebrenici.

Ambasadorka Rajnke: Nemam komentar o rezoluciji. To je na Crnoj Gori i njenom parlamentu da raspravljaju i da vode javnu raspravu. Reći ću da što se tiče ratnih zločina iz prošlosti i zvjerstava, narodi moraju da rade zajedno da bi izliječili traume. Ovo nije stvar jedne države. Ovo je zajednica ljudi koji treba da poštuju sve one koji su stradali u prošlosti i pod strašnim, nehumanim situacijama i okolnostima. Dakle, da, mislim da je važno da razgovor o zločinima pomogne građanima Crne Gore i u regionu da zacijele rane.

Glas Amerike: Protivnici takođe navode da je rezolucija predložena pod uticajem Beograda, te da Srbija utiče na crnogorsku vladu, preko prosprskih stranaka u skupštinskoj većini. Da li vi vidite taj uticaj Srbije? I ako postoji, gde ga primjećujete?

Ambasadorka Rajnke: Ja sam na mandatu u Crnoj Gori... Ne mogu da kažem šta konkretno bilo koji akter iz Srbije možda radi, ali mogu da kažem da je važno da svi susjedi na Zapadnom Balkanu traže načine da prevaziđu prošlost i rade zajedno da budu međusobno povezaniji, jer su međusobno zavisni, zbog svoje istorije, zbog mnoštva divnih kultura koje postoje širom Zapadnog Balkana. Oni su ekonomski međusobno zavisni. Tako da mislim da je odgovor u pogledu srpskog uticaja, da zajedno radimo na pozitivnoj agendi i da bi sve zemlje u regionu željele da vide prosperitetniju i stabilniju budućnost Zapadnog Balkana.

Glas Amerike: Podrška za EU u Crnoj Gori i dalje je snažna, ali prema izvještaju Međunarodnog republikanskog instituta, pada podrška za NATO što je, kako kažu, zabrinjavajuće. Zašto mislite da pada podrška?

Ambasadorka Rajnke: Vjerovatno postoji nekoliko elemenata toga, ali u suštini, građani moraju da vide benefite, da njihova vlada zaista radi za njih. Da su njihovi prijatelji i savezi sadržajni. Građani su posvećeni budućnosti u EU. Vide tu budućnost kao veoma korisnu, da će povećati stabilnost i prosperitet. Mislim da je potrebno ispričati bolju priču o tome kako je članstvo u NATO-u zaista već dovelo do niza mnogo stabilnijih odnosa za zemlju. Privuklo je više investitora i u stvari, koristi od NATO-a su toliko ključne za budućnost Crne Gore da će građani, kada budu bolje informisani, vidjeti kakva je vrijednost kada ste dio te zaista važne koalicije i saveza.

Glas Amerike: Prema odvojenom izvještaju Međunarodnog republikanskog instituta, Kina i Rusija u Crnoj Gori koriste duboke podjele u populaciji i medijima da bi promovisale svoje agende, a koriste propagandu koju, kako se navodi, šire “prosrpski, proruski, provladini mediji“ kako bi isticale kinesko-rusku alijansu kao superiorniju alternativu liberalnom svjetskom poretku. Da li ste zabrinuti zbog ruske i kineske propaganda i uticaja u Crnoj Gori i šta Amerika radi da se tome suprostavi?

Ambasadorka Rajnke: Ne iznenađuje da Rusija naročito, a takođe i Kina, šire dezinformacije i da imaju konzistentan i uporan proces manipulacije informacijama sa malicioznom namjerom. Rusija vodi rat. Cilj tih narativa, kojima se želi nekako odvući pažnja crnogorskim građanima i uticati na one koji donose odluke u Crnoj Gori, jeste da se oslabi zemlja i njena odlučnost. Istovremeno, cilj je da se odvrati pažnja Evropske unije i građana širom evro-atlantske zajednice od onoga šta se zaista događa na terenu. To je rat. I moramo da se ozbiljno borimo u tom ratu. To znači borbu protiv dezinformacija i manipulacije informacijama. I jedna od stvari kojoj posvećujem dosta vremena, i imamo mnogo programa, jeste da poomognemo da se poboljša obrazovanje.

Između ostalog radimo sa profesionalnim novinarima, kao što se vi, Glas Amerike, i drugima da osiguramo da je njihovo izvještavanje istinito, da se novinari prisjete kako da dođu do činjenica i kako da prenose informacije kako maliciozni i lažni narativ, i propaganda ne bi imali veliki uticaj na građane. A sve to vodi do obrazovanja, jer je ono zaista najbolje sredstvo u borbi protiv tog hibridnog oružja. Zbog toga finansiramo mnogo programa povezanih sa medijskom pismenošću, zajedno sa partnerima kao što je Evropska unija i drugi koji prepoznaju da su građani najsnažniji kada su informisani i da mogu da donose jasne odluke, uz pomoć profesionalnog izvještavanja. Mislim da Rusija neće pobijediti u tom ratu zato što je istina da se Crna Gora , u okviru proklamovanih ciljeva aktuelne vlade, kreće u pravom smjeru da bude dio atlantske zajednice nacija. I članstvo u EU će učvrstiti tu stabilnost i prosperitetnu budućnost.

Glas Amerike: Ambasadorka u Crnoj Gori ste od kraja 2018. Kandidat za novog ambasadora još nije potvrđen u Senatu SAD. Koji su Vaši budući planovi? Planirate li da ostanete dok ne dođe novi ambasador? Takođe, Crna Gora je od 2018. godine, pa do sada, prošla kroz ogromne promjene. Kako vidite Crnu Goru danas u odnosu na onu koju ste zatekli kada ste došli prvi put?

Ambasadorka Rajnke: Vidjela sam seizmičke promjene u Crnoj Gori i zaista sam ponosna na partnerstvo koje su SAD imale sa Crnom Gorom tokom te tranzicije. Ne mogu da kažem da je neka konkretna odluka bila ispravna ili pogrešna. Nije na meni da sudim, ali sam vidjela kako Crna Gora napreduje od kraja 2018. godine, kao zemlja aspirant za članstvo u EU, i zaista na pragu postizanja ovog važnog koraka. Ono što sam vidjela je napredak. Ono što sam videla je nacija koja se okuplja oko zajedničkog cilja. Mislim da je to isto kako su drugi, aspiranti na članstvo u EU ranije postigli taj uspeh. Postoji mnogo različitih kultura.

U igri je mnogo različitih ličnosti i političkih partija, ali zemlja u kojoj rade zajedno će ostvariti svoje ciljeve. I to je ono na što sam bila ponosna što sam vidjela tokom poslednjih pet godina. Takođe sam vidjela više javnog dijaloga. Vidjela sam kako civilno društvo štiti prava građana, ukazuje na korupciju i neuspjehe. Te glasove, hrabre glasove i, glasove građana je nešto što više čujem i vidim. I to upućuje zemlju u pravom smjeru kao demokratiju. Tako da sam ponosna što sam vidjela i podržala one koji su pomogli u oblikovanju Crne Gore tokom ovih pet godina

Što se mene lično tiče, ponosna sam na svoju službu. To je bila samo čast, i ostaje čast. Spomenuli ste činjenicu da postoji kandidat, a taj proces još traje jer se svi ambasadori u Sjedinjenim Državama potvrđuju u našem Senatu. U međuvremenu, moj cilj je da obezbijedim tranziciju u pravo vrijeme kada Senat donese odluku i zaista sam tu da služim vladi Sjedinjenih Država i da budem partner sa Crnom Gorom sve dok imam i nastavljam da imam punu vjeru i povjerenje predsjednika i državnog sekretara i američkog naroda.