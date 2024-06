Plenković o Bartulici: Ne znam bi li ikome palo na pamet dovesti se Ferrarijem u stožer

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je kako nije siguran bi li ikome iz HDZ-a palo na pamet dovesti se Ferrarijem u izborni stožer poput zastupnika DP-a Stephena Nikole Bartulice, dodavši kako je to 'valjda bila provokacija jer se (Bartulica) osjećao napadnutim u kampanji'.

Svatko bira svoj stil

- Nisam stigao pratiti zbivanja u drugim stožerima. To je valjda bila neka provokacija jer se on očito osjetio jako napadnutim i kritiziranim u kampanji, pa je to bi nekakav ventil ili što već. Svatko bira svoj stil, ali ne znam da li bi itko iz HDZ-a to učinio ili bi mu palo napamet - odgovorio je Plenković na upit medija, nakon sjednice predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke u ponedjeljak.

DP-ov eurozastupnik Bartulica u izborni se stožer naime sinoć dovezao u Ferrariju i to nakon što se tijekom kampanje našao pod povećalom javnosti nakon što se saznalo da gotova sva svoja primanja troši na rate dvaju kredita, a u pokrivanju životnih troškova pomaže mu majka.

Najuspješniji rezultat u konkurenciji stranaka članica EPP-a.

U vladajućoj stranci vrlo su zadovoljni rezultatima na europarlamentarnim izborima. Plenković dodaje da su njime dali ozbiljan doprinos snazi Europske pučke stranke (EPP) koja će, prema projekcijama, imati 190 zastupnika.

- Imamo jako dobar rejting, mislim da s ovih šest mandata postajemo još vidljiviji, a naš utjecaj je, rekao bih, dosta bitan, respektirani smo. Ja sam trenutno jedini od čelnika država ili vlada iz redova pučana koji je tri puta zaredom predsjednik vlade - izjavio je Plenković novinarima.

Šest osvojenih mandata

Šest osvojenih mandata na izborima za Europski parlament, Plenković je ocijenio najuspješnijim rezultatom u konkurenciji stranaka članica EPP-a.

- Nijedna druga stranka nije osvojila pedeset posto mandata, u okviru broja zastupnika zemlje iz koje dolazi. Ilustracije radi, naša sestrinska stranka u Francuskoj isto ima šest mandata, ali od ukupno 81. Naša sestrinska stranka u Italiji ima osam mandata, ali od ukupno 76 - kazao je.

Međutim, premijer je izbjegao odgovor na pitanje jesu li mu zbog izbornog uspjeha HDZ-a porasle ambicije prema Bruxellesu, odnosno nekoj od vodećih pozicije EU.

- Naša kandidatkinja za predsjednicu Europske komisije je Ursula von der Leyen, tu se ništa nije promijenilo. Čestitali smo si sinoć na rezultatima, pred nama su razgovori, sutra je sastanaka kluba EPP-a, pa ćemo malo vise reci u idućim danima - kazao je.

Spomenuvši Francusku, predsjednik Vlade osvrnuo se na odluku predsjednika Emanuela Makrona o raspuštanju Nacionalne skupštine i raspisivanju izvanrednih parlamentarnih izbora za 30. juni i 7.juli.

- Njegov potez je logičan, ostvarili su loš rezultat, za razliku od stranke Marine Le Pen. On je politički reagirao i njegova će strategija biti da grupira birače po republikanskom refleksu koji postoji u Francuskoj, a to je svi protiv krajnje desnice. Ali stranka Marine Le Pen se dosta transformirala i dobiva sve veću potporu - rekao je.

Pobjeđujemo bez obzira je li izlaznost 62 ili 21 posto.

Predsjednik HDZ-a pohvalio se drugom uzastopnom pobjedom u ovoj godini. Istaknuo je kako stranka pobjeđuje bez obzira je li izlaznost 62 posto, kao na parlamentarnim izborima, ili 21 posto, kao na jučerašnjim izborima.