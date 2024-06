Kćerka srbijanske glumice odbila udvarača, pa je on krvnički pretukao

Kćerka srbijanske glumice je tada za domaće medije pričala o incidentu.

- Imala sam ozbiljan incident, nakon kog sam cijeli dan provela u Urgentnom centru i policiji. Meni nepoznat dečko, koji me je smarao i vrijeđao i koga sam pokušala da se riješim, me je između ostalog, počupao za kosu i ja sam ga na kraju zalila pićem i krenula sam da izađem iz kluba. On je krenuo za mnom i udario me krvnički čelom u nos i napravio prelom na tri mjesta - otkrila je Sara nekoliko dana nakon incidenta, a za pomoć se Nadina ćerka obratila i psihijatru koji joj je pomogao da prebrodi prve dane šoka, i da se izbori sa psihičkim posljedicama nasilja koje je preživjela.