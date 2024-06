Skupština Kosova svečanom sjednicom obilježila 25. godišnjicu oslobođenja Kosova: NATO je donio slobodu

Povodom 25. godišnjice oslobođenja Kosova održana je svečana sjednica Skupštine Kosova, kojoj su prisustvovali brojni gosti iz inostranstva, javlja Anadolija.



Skupština je počela intoniranjem kosovske i albanske himne, te minutom tišine za sve poginule za slobodu Kosova.

Brojne zvanice

Sjednici su prisustvovali predsjednik Albanije Bajram Begaj, predsednica Skupštine Albanije Lindita Nikolla, bivši generalni sekretar NATO-a Lord George Robertson, bivši šef privremene Misije OSCE-a na Kosovu ambasador William Walker, bivša predsjednica Švicarske Michel Kalmi-Rey, bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske Mate Granić, porodica komandanta OVK-a Adema Jasharija, porodice palih boraca, veterani i invalidi OVK-a, ambasadori, predstavnici kosovskih institucija i civilnog društva.

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je u govoru da oslobođenje Kosova 1999. godine nije samo vojna pobjeda NATO-a i kapitulacija Srbije, već i trijumf ljudskog duha nad tiranijom i dobra nad zlom. Osmani je kazala da Kosovo zaslužuje članstvo u vojnoj organizaciji NATO, 25 godina nakon oslobođenja uz pomoć NATO-a.

- Ulazak u NATO na Kosovo, juna 1999., bio je dokaz snage međunarodne solidarnosti i univerzalne vere naroda da bude slobodan. Sloboda je više od riječi, sloboda je srž našeg bića, vazduh koji dišemo, snovi koje smo se usuđivali da sanjamo, budućnost kojoj smo težili i za koju su se borili i dali živote naši oslobodioci - kazala je Osmani.

Predsjednik Skupštine Kosova Glauk Konjufca rekao je da je srpski režim imao za cilj da istrijebi albanski narod, te da se istina ne smije zaboraviti.

- Sjetimo se prošlosti, ne zaboravimo istinu, ne znači da nećemo mir. Želimo da se nepravda i okupacija više nikada ne ponove - istakao je Konjufca.

Premijer Kosova Albin Kurti naglasio je da je 25 godina, od oslobođena do danas, period u kome je kosovski narod živio najslobodnije, slobodnije nego ikada u svojoj historiji. Kurti je kazao da Kosovo želi obostrano priznanje sa susjednim državama, bez napada i diskriminacije.

- Iz historije treba izvući pouke, kao što smo to činili od tada do danas. a to se najbolje razumije po geopolitičkom i geostrateškom poređanju naših zemalja danas. Kao i tada i sada, Srbija stoji uz Rusiju, kao što Rusija stoji iza mnogih akcija Srbije. A naša država Kosovo, i njen narod zajedno sa Albanijom, kontinuirano je jačao svoje veze i savez sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Velikom Britanijom, sa Njemačkom i Turskom, sa Francuskom i Italijom i sa zemljama drugih zapadnih partnera. Evropska unija je naša ciljna politička porodica, dok je NATO naša vojna sudbina - kazao je Kurti.

Albanski predsjednik Bajram Begaj je istakao da su Albanija i Kosovo dvije države, ali jedan narod i jedan jezik, te da treba da budu zajedno, jedni uz druge.

- Albanska država osjeća zadatkom i misijom da podrži svaki napor kosovske Vlade i institucija da faktorizuju Republiku Kosovo kao državu koja poštuje ljudska prava i slobode i slijedi euroatlanski duh - rekao je Begaj.

Potreba za angažovanjem međunarodne zajednice

Bivši hrvatski predsjednik Mesić u svom obraćanju je istakao da je na Kosovu spriječan masovan zločin intervencijom međunarodne zajednice. Kazao je da potreba za anagažovanjem međunarodne zajednice u regiji još postoji, ne samo na Kosovu nego u Bosni i Hercegovini. Mesić je ocijenio da regija mora biti spremna da se suoči s novim izazovom, koji su stari, ali rezidajnirani u nove.

- Mogu slobodno reći da je arhitektura granica u regiji završena proglašenjem nezavisnosti Republike Kosova, ali nažalost još postoje prijetnje i opasnosti od takozvanih velikodržavnih projekata. Mir i stabilnosti moraju biti naša svetinja, koji moraju osigurati prosperitet svih nas. Najbolji odgovor za sve izazove i prijetnje je euroatlanska perspektiva regije - kazao je Mesić.

Istakao je da je pozitivan primjer susjedna Sjeverna Makedonija koja je postala punopravna članica NATO-a, a Albanci iz te zemlje su odigrali važnu ulogu u tom procesu. Mesić je naveo da je Kosovo nesporno čimbenik mira i stabilnosti, te je izrazio uverenje da će mnogo brže napredovati u odnosu na druge države regije.

Povodom 25 godina od oslobođenja Kosova, održat će se i parada Kosovskih bezbjedonosnih snaga na bulevaru Majka Tereza u centru Prištine. U poslijepodnevnim satima najviši državni vrh Kosova priređuje svečani prijem, dok će večeras u Prištini biti održan koncert na otvorenom.