Vladimir Orlić postao novi šef BIA-e: Ovo su crtice iz njegove biografije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je predsjedavao sjednicom Savjeta za nacionalnu bezbjednost na kojoj je imenovan novi šef BIA-e.

Novi šef Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) postao je Vladimir Orlić. On je član Srpske napredne stranke (SNS) od 2008. godine gdje je obavljao dužnosti u sferi informiranja i medija, kao i organizacionih poslova, a bio je i predstavnik stranke u radnim tijelima Evropske narodne partije.

Orlić je bio kandidat za odbornika u Skupštini grada Beograda na listi SNS-a 2012, 2014. i 2018., za odbornika u Skupštini opštine Čukarica 2016. godine.

Bio je odbornik u Skupštini grada Beograda od 2016. do 2022. godine. Obavljao je i dužnost zamjenika predsjednika poslaničke grupe SNS u srbijanskom Parlamentu od 2016. do 2020., potom potpredsjednika Skupštine od 2020. do 2022., a od 2022. do 2023. godine je bio na mejstu predsjednika Skupštine Srbije.