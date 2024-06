No, zbog zdravstvenih problema neće ići na ovogodišnje Evropsko prvenstvo koje samo što nije počelo u Njemačkoj, piše tportal .

No, Kolinda bi mogla ipak propustiti prvu utakmicu Hrvatske na Euru 2024. i to zbog zdravlja. Ima velikih problema s koljenom, a navodno je riječ o rupturi to jest puknuću meniskusa lijevog koljena, donosi Net.hr.

- U velikim je bolovima i teško hoda - kazala im je Kolindina asistentica Iva Kovačević.