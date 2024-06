Majka koja je pretukla nastavnicu u Beogradu: Gurnula je moje bolesno dijete, isprovocirala me

Majka koja je napala nastavnicu biologije u Osnovnoj školi "Jovan Dučić" dala je svoju strane za "Blic". Kazala je da nije u redo to šot je uradlia, ali da je bila isprovocirana ponašanjem nastavnice koja je, kako ona tvrdi, gurnula njenu djevojčicu.

- Bila sam izrevoltirana, okrenula se, uhvatila je za kosu malo jače dok se ona savila i kleknula na koljena. Ničega drugog nije bilo. Ovo što sam uradila nije u redu, bila sam isprovocirana njenim ponašanjem. Ali apsolutno nije pedagoški to što je gurnula moje dijete, i da joj je makar samo rekla "izvini dušo", bilo bi u redu. Kakvo je to sklanjanje djeteta, ako je ti gurneš da ona padne - rekla je Snežana Lučić u razgovoru za Blic, dodavši da njena kćerka ima ozbiljan zdravstveni problem, zbog kojeg nikako ne smije da se povrijedi i padne.

Lučić dodaje "da nasilje nije rješenje", ali ne poriče da je učiteljicu počupala za kosu.

- S ovom učiteljicom konkretno nisam imala nikada ni problem niti bilo kakvih dodirnih tačaka, jer dijete nije kod nje u odjeljenju. Sa školom imamo jako dobru saradnju, jer djeca vole ovu školu i dijete se sinoć uplašilo da li će nju izbaciti iz škole. Ja nipošto ne želim da mi djeca idu sa strahom u školu, i da bilo ko upire prstom u njih - priča Snežana za "Blic".

Ne negira da je napala učiteljicu.

- Stojim iza toga što sam uradila. Nije bilo ni vrijeme, ni mjesto, ni način. Apsolutno sam svjesna svoje krivice, ali sam bila isprovocirana njenom reakcijom, moram reći bezobrazlukom. Ja sam joj najnormalnije prišla da se upoznamo, rekla sam ko sam kad je izlazila za autobusa, dok su sva djeca bila u autobusu, mirnim glasom i tonom. Samo sam joj rekla: "Dobro veče, da li ste vi učiteljica Snežana?" Rekla je: "Da, ko ste vi?" Odmah je bio arogantan stav. Ja kažem, ja sam također Snežana, majka tog i tog djeteta, koje ste na Kopaoniku gurnuli. Rekla je: "Šta hoćete od mene? Ja sad moram da izbacujem djecu iz autobusa." - prepričava ova majka.

Kako tvrdi, na to joj je rekla da će sutradan doći da porazgovara u školi s njom i direktoricom.

Ona je dodala da se prvo pronijela informacija da su ona i suprug napali učiteljicu čim je došlo do incidenta.

- To je bilo utorak navečer, djeca su bila na Kopaoniku, i nikako nije tada moglo da dođe do incidenta. Nije bilo ni čim je izašla iz autobusa, daleko od toga. Sačekali smo da se djeca raziđu, ostalo je par roditelja i nekoliko djece kad smo suprug i ja prišli da je pitamo ima li minut vremena, i da li možemo samo da porazgovaramo. Gledala je u telefon i rekla da nema. Onda ju je suprug zamolio na šta je ona odgovorila: "Rekla sam vam da nemam vremena, ostavite me na miru" - tvrdi ona za "Blic".

Najveći problem je, smatra majka koja je nasrnula na učiteljicu, što su se tu i roditelji koji su bili prisutni umiješali bez potrebe, jer nisu znali ni o čemu se radi.

- Počeli su da skaču, da je brane, a mi smo htjeli najnormalnije da porazgovaramo. Mama koja je bila prisutna, krenula je da viče, pa je mene isprovocirala da moram ja da povisim ton, da bi je nadjačala. Tada sam učiteljici rekla: "Da li ste svjesni da se ja tom djetetu pet godina borim za život, da sam joj spašavala živu glavu. Apsolutno nemate pravo da je gurate, da se dijete traumira, da plače, da se plaši da li joj je povrijeđena kičma, jer ona ima baš ozbiljan, ozbiljan problem." Ona je počela da govori nama kako nas nije sramota i slično. Čega da nas bude sramota? Šta smo mi uradili da nas bude sramota? Jesmo prišli tu, ali ni tada ništa nismo uradili do trenutka dok je nisam pitala: "Da li ako dijete ima neki zdravstveni problem to znači da ne treba da se igra s drugarima, da ide u školu, da li treba da je nosi u džepu" - prepričava ona za "Blic".

Majka tvrdi da je tad krenula prema automobilu gdje su je čekala djeca, ali da ju je odgovor koji je dobila od učiteljice isprovocirao. Kako dalje tvrdi majka, učiteljica joj je na to odgovorila potvrdno, da dijete "nosi u džepu", što je prema njenim riječima bila kap koja je prelila čašu.

Kako kaže, bila je izrevoltirana, okrenula se, uhvatila je za kosu malo jače dok se ona savila i kleknula na koljena.

- Ničega drugog nije bilo. Ovo što sam uradila nije u redu, bila sam isprovocirana njenim ponašanjem. Mislim da nije s njene strane pedagoški apsolutno što je gurnula moje dijete, i da joj je makar samo rekla izvini dušo bilo bi u redu. Kakvo je to sklanjanje djeteta, ako je ti gurneš da ona padne - priča ona za "Blic" i nastavlja:

- Moje dijete ima ozbiljan zdravstveni problem, ali je pokretno, sposobno, komunikativno, samo ima razoren pršljen koji ne smije nikako da povrijedi. Nije u kolicima, hvala Bogu, a da se ne daj Bože povrijedila, a mogla je kada je pala, bilo bi katastrofalno. Ona ima maligni sarkom na pršljenu, bilo je to i u kičmenom kanalu, gdje su razorena dva pršljena, tri rebra, dio dijafragme je bio u grudima, veličine 22 centimetra. Ljekari kažu da je to rijedak slučaj uopšte u svijetu. To je nešto s čime je jako teško boriti se pet godina - kaže Lučić.

Majka tvrdi da oni nisu nasilni ljudi, ali da ju je ova situacija isprovocirala do te mjere da je tako neadekvatno reagirala.

- Mi nismo otišli s namjerom ni da nju tučemo. Nije mi trebalo ovo pojavljivanje sada u svim novinama, na televiziji, da pravim skandal i da moja djeca sve to gledaju, to mi apsolutno nije bila namjera. Moje dijete sad sa strahom dolazi u školu i kaže da neće sljedeće godine na rekreativnu, jer se plaši te učiteljice. Mislim da pedagoški nije u redu, uvijek se osuđuju roditelji koji napadnu nastavnika. Apsolutno sam protiv toga i svoju djecu učim da moraju da poštuju nastavnike i učitelje, što mislim da apsolutno i rade. Isto tako i ti učitelji i nastavnice bi trebalo da poštuju djecu. Ne mogu tako da se ponašaju prema djeci - govori ova majka.

U kakvom je stanju dijete sada

Nakon cijele situacije kroz koju je prošlo njeno dijete majka kaže da je kćerka trenutno dobro.

- Ona se trenutno, hvala Bogu, dobro osjeća. Mi idemo na kontrole svakih šest mjeseci, jer ostatak tumora postoji, za koji mi ne znamo da li je ostatak tumora koji je trenutno miran i može bilo kada da se aktivira, ili je ožiljak, ali je njen pršljen razoren. Nezgodan pad može da dovede do pucanja pršljena i ogromnih posljedica. Ona će morati da radi implant tog pršljena, ali mora da se sačuva kad završi fazu rasta vjerovatno negdje oko osamnaeste godine. Do tada moramo da je sačuvamo, da ne dođe do prijeloma pršljena, jer to bi moglo da budi i kobno - tvrdi Snežana za "Blic".