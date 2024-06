Ubica Ivana Trifunovića još uvijek na slobodi, otac shrvan progovorio: "Nemam svog sina, ni pravdu za njegovo ubistvo"

"Ja danas nemam ništa"

Činjenica da ubica njihovog sina i dalje nije iza rešetaka, boli porodicu Trifunović. Potreseni otac ubijenog mladića, Dragiša Trifunović, navodi za Nova.rs da činjenica da se ubica njihovog sina nalazi na slobodi iznova razara njegovo srce.



- Možda me neko ne razumije, možda misli da tražimo mnogo. Ne znam, ali kako da palim sinu svijeću za mir i spokoj, kada osoba koja ga je ubila nije u zatvoru? Gledam Ivanovu sliku i nadam se pravdi, a onda shvatim da je njegov najbolji drug koji ga je mučki ubio na slobodi. Znači, mi govorimo o čovjeku koji je prije godinu dana osuđen, u novembru je presuda postala pravosnažna. Sada je jun. On je i dalje na slobodi. Zašto on ima više prava nego moj sin? Moj sin nije imao izbor. Vjerovao mu je, vjerovao je najboljem drugu. Zato ja sada nemam svog sina, ali nemam ni pravdu za njegovo ubistvo, ja danas nemam ništa.