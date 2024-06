Grlić Radman: Neprihvatljiva i besmislena rezolucija o Jasenovcu

Ministar vanjskih i evropskih poslova u Vladi Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je da je Hrvatskoj "neprihvatljiva i besmislena Rezolucija o Jasenovcu koju bi navodno trebalo da donese Skupština Crne Gore".

Grlić Radman je danas u Tivtu pitao kakve veze Crna Gora historijski ima s Jasenovcem.

Nije historijski opravdano

- Apsolutno nikakve. Niti historijski opravdanim niti je to politički logično. I sigurno će imati našu reakciju ako do toga dođe. Crna Gora bi se trebala suočiti sa vlastitom istorijom, ako je sklona rezolucijama. Trebala bi da donese Rezoluciju o božićnom ustanku, ako idemo unazad. U svijesti Crnogoraca to je ostalo kao jedno bolno pitanje - rekao je Grlić Radman.



Istakao je i kako nema zahlađenja odnosa Hrvatske s Crnom Gorom.

- Na jedno državno pitanje mi nismo dobili dostojan odgovor. I ta posjeta se neće dogoditi. Mi smatramo da školski brod "Jadran" pripada Hvatskoj. On je za nas zatvorenik. Od 1933. on je u Hrvatskoj bio stalno. Došao je iz Hamburga pa je navratio u Tivat. Mi raspolažemo sa kompletnom dokumentacijom koja dokazuje da on pripada Hrvatskoj. Ovdje je pitanje dostojanstva, digniteta i simbola. Imamo mi brodova. Ali u svijesti našoj je da je "Jadran" hrvatska svojina - kazao je Grlić Radman.



Traži poštovanje

On je kazao i da je Hrvatska ostvarila sve vanjsko političke ciljeve i da ta zemlja "može biti uzor zemljama Zapadnog Balkana, prije svega Crnoj Gori".

- Da nije bilo Hrvatske Crna Gora ne bi ušla u NATO, na primjer. Sva dokumenta na hrvatskom jeziku mi smo predali Crnoj Gori. Mi smo od samih početka pomagali i pomagaćemo Crnoj Gori. Ali želimo i poštovanje sa crnogorske strane. Sve što ne ide u prilog tome ne možemo pozdraviti.

Crna Gora treba da uvidi tu važnu činjenicu hrvatskog snažnog prisustva u ostvarivanju evropske perspektive Crne Gore. Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju ide preko njenog susjeda, koji je istinski zagovornik evropske perspektive Crne Gore - rekao je Grlić Radman.