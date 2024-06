Hrvoje Klasić o serijalu "Partizani" za "Avaz": Živimo revizionizam, teško je bilo doći do sagovornika

- Kada me pitaju ljudi šta će biti novo u seriji, kažem da će za starije od 50 godina nešto biti novo, ali većinu će znati, dok će za mlađe većina biti nova. Razlog za to je što u posljednjih 35 godina u svim ovim društvima prevladava nacionalistički uvjetovan revizionizam, gdje borci koji su nacionalno ili vjerski isključivi, oni postaju heroji, jer je Jugoslavija od 1990-ih postala crvena krpa svima, pa onaj ko se borio u bilo kojem momentu za Jugoslaviju ili bio komunista, taj postaje nepoželjan, pa se o tome i ne zna mnogo.

Govorit ćemo i o pogreškama i o zločinima, o čemu se sigurno nije pričalo od 1945. do 1990. godine.

U drugoj epizodi spominju se i sastanci s Dražom Mihalovićem. I to sigurno nije neka općepoznata stvar...

- Niti se o tome pričalo, niti od zločinima... U jednoj epizodi će se govoriti i o susretima s Nijemcima, pregovorima u martu 1943. godine. Dobro ste primijetili, ljudi moje generacije i stariji su smatrali da se podrazumijevalo da se 1941. godine diže ustanak i svi idu u partizane i to je to. Htio sam da pokažem da to i nije bilo baš logično i normalno. Partija je bila ilegalna već 20 godina, malobrojna i kako to da su oni baš došli na čelo tog pokreta otpora, a neke puno brojnije, također u svojoj retorici antifašističke stranke, kao što je to bio, naprimjer, HSS u Hrvatskoj, nisu.