Budite oprezni: Vatreni crv uočen na hrvatskim plažama, evo zašto ga ne treba dirati

Klimatske promjene i zagrijavanje mora uzrokovalo je sve češću pojavu termofilnih morskih organizama, a među njima je vatreni crv, poznat po bolnim ubodima pa ga je zato najbolje ne dirati.

Prirodno stanište ovog morskog organizma su stijene i morske dubine, ali se u posljednje vrijeme počeo pojavljivati na plažama, prenosi HRT.

- Uvijek ga je bilo tu, dugi niz godina, samo što, kako temperature rastu, tako se i njegova populacija povećava i onda češće dolazimo u dodir s tom vrstom, ljudi ne poznaju i može biti problema - kaže dr sc Valter Kožul iz Instituta za more i priobalje Univerziteta u Dubrovniku za HRT.



S obzirom na to da se vatreni crv sporo kreće, kupači često nesvjesno na njega nagaze, a ubod zna biti itekako bolan. Ako vam se to dogodi, savjet je da se upalne ćelije uklone vodom ili ljepljivom trakom i to mjesto ispere alkoholom.