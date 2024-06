Saša Mujović, ministar energetike i rudarstva Crne Gore za "Avaz": Raspad elektroenergetskog sistema opet možemo očekivati

Havarije na elektroenergetskim sistemima su neminovnost i ne postoji način kako ih učiniti stoprocentno sigurnim, kazao je za „Dnevni avaz“ ministar energetike i rudarstva Crne Gore Saša Mujović. Ističe da raspade sistema, poput onog u petak, možemo očekivati i u narednom periodu.



- Apsolutno. Nadamo se da do toga neće doći, ali svako ko vam kaže drugačije znajte da ne govori istinu. To je isto kao da ja od vas tražim garanciju da požara i zemljotresa neće biti – kaže Mujović.

Maliciozne stvari

Očekuje da se istraga uzroka prepusti struci, Evropskoj mreži operatora, a za nju će, kako je najavljeno, biti potrebno do šest mjeseci.

- Ako su oni istakli da je potrebno od pet do šest mjeseci da se utvrdi razlog, kako možemo i na bazi čega dajemo sebi za pravo da sudimo, nagađamo, jedni drugima nabacujemo krivicu? To su vrlo maliciozne stvari i jako je žalosno što se struka potiskuje i što dajemo sebi za pravo da komentarišemo stvari za koje nismo kompetentni. Nikad se ne bih usudio da komentarišem pravna ili rješenja iz oblasti medicine, ali elektrotehnikom se bavim 30 godina. Po meni je čak i nebitno gdje se desio kvar. Naravno, nije nam ideja da bilo koga štitimo, ali znate i sami da su vrlo visoke temperature, veliki je nivo opterećenja i to treba posebno naglasiti. Havarije se nikad ne dešavaju u nekom lijepom proljetnom danu, već kad je temperatura jako niska ili visoka – ističe Mujović.

Solarna energija

Dodaje da je višesatni kolaps otvorio pitanje za koje nisu krivi BiH i Crna Gora, a radi se o intenciji EU da se što više koriste obnovljivi izvori energije.

- Sad imate masovnu produkciju solarne i energije vjetra, a kad se sve to ubrizga u sistem u kratkom periodu, taj sistem strada. U energetskom sistemu u svakom momentu morate imati balans proizvodnje i potrošnje. Bez tog balansa stradate. Ako imate višak jabuka, nešto ćete plasirati na pijacu, nešto pretvoriti u džem i sok, a kod struje toga nema. Ako je ne potrošite, u datom momentu stvarate problem – pojašnjava ministar Mujović.

Novi kapaciteti

Upravo iz razloga stabilnosti i boljeg upravljanja sistemima, zemlje regiona povezane su u interkonekcije, pa brže i jednostavnije plasiraju viškove ili povuku potrebne količine energije, ali njihova loša strana je da se svaki veći kvar odrazi i na okolne sisteme.

Veću pouzdanost postojećeg sistema, smatra naš sagovornik, moguće je osigurati, ali nauštrb ekonomije, jer bi to zahtijevalo veći broj transformatorskih stanica, elektrana koje bi davale potporu samo kad dođe do havarije, dvostruke ili višestruke vodove...

- Treba ići u pravcu izgradnje novih kapaciteta, svaka zemlja to treba da radi, jer to je put kako stanje poboljšati – kaže za „Avaz“ ministar Mujović.