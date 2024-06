Podignuta optužnica protiv šest osoba zbog šverca 2,5 tone kokaina

Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici, predalo optužnicu protiv M.B., Z.K., N.N., R.V., N.B. i Z.D. zbog sumnje da su švercovali 2,5 tona kokaina i 59 kilograma metamfetamina, saopštio je specijalni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.

Pripadnici kriminalne organizacije

Oni se sumnjiče za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

- Osnovano se sumnja da su, kao pripadnici kriminalne organizacije, ostvarujući kriminalni plan, krijumčarili radi prodaje 150 kilograma kokaina i 59 kilograma metamfetamina, morskim putem, od Belgije do blizu Australije, u periodu od septembra do decembra 2020. godine- pojasnio je Radonjić.

Istom optužnicom se stavlja na teret M.B. i krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, zbog krijumčarenja 380 kilograma kokaina, morskim putem, preko Sjevernog mora do Švedske, u maju 2020. godine, okrivljenima M.B. i Z.K., krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, zbog krijumčarenja radi prodaje 1.834 kilograma kokaina, od Južne Amerike do Španije, u periodu od kraja januara do druge polovine februara 2021. godine.

Traži se produženje pritvora

- Okrivljenima M.B. i N.B. se stavlja na teret i krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, zbog krijumčarenja radi prodaje 199 kilograma kokaina, morskim putem, od Belgije do blizu Australije, u periodu od kraja januara do sredine marta 2021. godine- istakao je Radonjić.

U optužnici je predloženo da se okrivljenima produži pritvor.