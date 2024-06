Ruski hakeri preuzeli odgovornost za cyber napad u Hrvatskoj: "Nismo vas odavno posjetili"

Ruska hakerska grupa "NoName057(16)" preuzela je odgovornost za cyber napad na hrvatske finansijske institucije, koji su se dogodili u srijedu.

- Već je prošlo neko vrijeme otkako smo posjetili Hrvatsku, stoga smo ih odlučili podsjetiti na nas - napisali su uz popis stranica koje su srušili.

Među napadnutim institucijama su Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Hrvatska narodna banka, Zagrebačka berza.

Međutim, na popisu meta ne nalazi se Kliničko-bolnički centar Zagreb, koji je u četvrtak također bio meta hakerskog napada, zbog čega je cijeli sistem bolnice pao.



- Došlo je do cyber napada na dio državne informatičke infrastrukture. Usljed toga je zapravo došlo do nedostupnosti stranica Poreske uprave. Službe su odmah reagovale i to je sanirano i normalno funkcioniše. Sada će na forenzici biti da odredi koje su eventualne posljedice - izjavio je u srijedu Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

S druge strane, Kliničko-bolnički centar Zagreb u četvrtak ujutro objavio je da su napadnuti i njihovi sistemi, te da su bili prisiljeni da ih ugase.

Međutim, hakerska grupa najavila je na svom nalogu na društvenoj mreži X da je sljedeća njiova meta Austrija.