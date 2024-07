Vučić: Milatović i Spajić da kažu da li sam idejni tvorac rezolucije o Jasenovcu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pitao je predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i premijera Milojka Spajića da li je on bio idejni tvorac rezolucije o genocidu u Jasenovcu i da li je vršio pritisak na njih da se taj dokument usvoji u crnogorskom parlamentu.

- Molim ih da izađu u javnost i da objasne svojim hrvatskim i zapadnim prijateljima, kojima se izvinjavaju danonoćno, objašnjavajući da je to velika greška, da mi kažu zašto su tu grešku počinili i da objasne ljudima da su se šalili kad su govorili da sa tim ima veze Beograd i ja lično - kazao je Vučić na konferenciji za medije.

"Nijednom nisam pozvao na telefon"

Poručio je da ih nijednom nije pozvao telefonom, kao ni predsjednika Skupštine Andriju Mandića.

Novinarka je, postavljajući pitanje Vučiću, rekla da su hrvatski mediji "napisali da se iza rezolucije o Jasenovcu krije Vaš mračni plan da napravite u Crnoj Gori srpsku Bjelorusiju".

- Kad god bi Srbija podigla glavu, kad god Srbija ne bi bila unižena, kad god Srbija ne bi pristala na to da služi tuđim interesima, a da sprovodi samokažnjavanje, da pristaje na fantazmagorične katarze kroz koje mora da prođe kroz tobožnjeg sopstvenog zločinačkog i lošeg ponašanja u prethodnom periodu, a to katarzično ponašanje mora da traje uvijek decenijama i vjekovima, makar vam niko ne objasnio zašto je to tako... Dakle, kad god bi se Srbija ekonomski podizala, predstavljala politički faktor koji više nije potpuno beznačajan i kad njeni političari više ne bi govorili samo 'izvinite zbog toga što ste nas ubijali, kao što su naši govorili donedavno za Jasenovca, Jadovno... uvijek bi se pravila koalicija u regionu, nekad sastavljena od jednih, nekad od drugih, ali bi neki bili stalno prisutni, poput Hrvatske - rekao je Vučić.

Kaže da su "oni napisali" više tekstova o njemu od početka godine u svojim medijima, nego o predsjedniku i premijeru Hrvatske zajedno.

- To dovoljno govori ne samo o njihovoj opsjednutosti, nego i ponešto dobro o meni - dodao je.

Rezolucija o Jasenovcu

Osvrnuo se na navode o rezoluciji o Jasenovcu.

"Pošto je za njih velike i jake sramota da nešto Crna Gora malena uradi kako oni misle, naravno krivac mora da bude Vučić, ko će? Kao što Sarajevu uvijek ne može da bude kriva Banja Luka, uvijek mora biti Vučić, jer oni su mnogo jaki i veliki, kako Banja Luka da im pravi problem, mora da bude Vučić taj", kazao je predsjednik Srbije.

Kaže da "iz crnogorskog rukovodstva ljudi govore stranim predstavnicima koji me obavještavaju o tome da je rezolucija o Jasenovcu donijeta pod pritiskom Beograda", da ne smiju da izgovore njegovo ime, "pošto znaju da bi bila očigledna laž, ali žele da navedu svakoga da sam to ja i onda im govore - pa znate, to je zbog ovih sa sjevera, odavde odande..."

- Pitam predsjednika Crne Gore i Vlade je li ih ikad pozvao telefonom da ih pitam bilo šta, vršim bilo kakav pritisak i da li je moja ideja bila rezolucija o Jasenovcu. Najkonkretnije kažite i nemojte više da obmanjujete javnost, ili je to bila vaša ideja da objasnite narodu u Crnoj Gori, poslije prihvatanja sramne rezolucije o Srebrenici, da ćete da pronađete nešto na čemu ćete da se izvučete. Čak ni poslije toga vas nisam mnogo puta pitao, niti sam vas uopšte pitao, kad sam vidio Spajića pitao sam ga šta ćete da radite s tim, on je rekao - da, da, usvajamo, najnormalnije. Nijednom ih nisam pozvao telefonom, nikoga od njih. Čak ni Andriju Mandića, mog druga, Srbina, našeg prijatelja, nijednom. Vidite kad imate posla s lažovima kako to izgleda. Zašto je to potrebno i moguće, zato što Srbija mora da bude krivac. Morate uvijek da kažete - to su oni koji su mali Rusi, makar je svakome jasno da smo mi samo Srbi, običan, mali narod koji želi svoju slobodu, a ne da bude patrljak, ni da služi Rusima, Amerikancima, Evropljanima niti bilo kom drugom. Makar je tako što se tiče rukovodstva Srbije - kazao je Vučić.

Priča se nastavlja

Ali, kaže, ta priča će se nastaviti.

- Podsjećam da, kad god bismo bili blizu nekog važnog dogovora, uvijek bi svjetski i evropski političari pravili turneju po regionu, ispitujući sve ostale koji bi im govorili da je problem u Beogradu. Onda se ja pojavim na sastanku i kažu mi - ne možemo, Aleksandre, vidiš, ovi dolje, odavde zapadno, istočno... oni smatraju da je to loše. Oni ustvari ne smatraju ništa. Samo služe interesima velikih, gledaju da im se dodvore i da im kažu ono što oni vole da čuju. E sad, to što neki na Zapadu vole da čuju da je Vučić provodio pritisak, oni im čak i ne kažu to direktno, jer znaju da bih i to saznao, pa bi bili optuženi da su lažovi, već vam pokazuju na sjever, prema gore, da svakome bude jasno, a onda se ovi sažale nad njihovom teškom sudbinom, da li je moguće da je Vučić takav zlikovac, da toliki pritisak vrši na vas... Ja ih pitam - je li se vi stidite rezolucije koju ste sami donijeli? Sami sebi predložili, sami je donijeli, je li se stidite - naveo je Vučić.

Kaže da on ne misli da je rezolucija o Jasenovcu loša.

- Mislim da je loša ona prethodna, ne vidim da se nje stide, a stidi se te rezolucije 109 zemalja u svijetu. Što se Hrvatske tiče, želim im još mnogo tekstova, što više budu pisali protiv mene, biću uvjereniji da radim vrlo dobar posao za svoju zemlju - kazao je predsjednik Srbije.