Milovan o napadu svinje koja ga je ujela za genitalije: “Udarao sam je i sipao joj jod na glavu"

Milovan Dinić iz sela Bovan kod Aleksinca uspješno se oporavlja od ujeda koji mu je svinja koju čuva zadala u predjelu genitalija kada je pokušao da na ranu jednog od prasadi sipa jod. Milovanu je svinja prilikom ujeda povrijedila testise, pa su ljekari aleksinačke bolnice morali da ga operišu i jedan odstrane, piše Telegraf.



Prase zaskičalo

- Prase koje je imalo povredu na leđima, bilo je prema otvoru za đubre, a ja sam pošao prema njemu. U jednoj ruci sam držao bočicu sa jodom, a u drugoj ruci zatvarač u kome sam sipao jod. Pokušao sam da ga stignem da mu sipam jod na leđa, ali nisam uspio. Kad je stalo kod vrata, uhvatio sam ga za glavu, ali je ono u tom trenutku zaskičalo. Svinja je istog trena krenula ka meni i ujela me za genitalije - objašnjava Dinić.

Krvario sam, ali sam stavio zavoj i gazu i mogao sam sam da dovezem kola do bolnice u Aleksincu. Odmah su me pregledali i uradili ultrazvuk, a ljekar je rekao da moraju da me operišu i da mi odstrane jedan testis jer je mnogo nagnječen, da ne bih dobio sepsu. Imao sam i povredu na donjem dijelu stomaka, svinja mi je zubima posjekla kožu. Bio sam u bolnici od 19. juna do 30. juna. Dobijao sam injekcije, zaštitni serum, infuziju. Sada dolazim na previjanja, uskoro treba da mi skinu konce - izjavio je Milovan.

Uvijek bila agresivna

Sagovornik Telegrafa je rekao da tu svinju čuva oko dvije godine i uvijek je bila agresivna, tako da će morati, kada očuva prasad, da je proda.

- Ja je hranim i znam kakva je. Međutim, tog dana sam vršio dezinfekciju zbog šuge, prksao sam je, možda se i zbog toga uznemirila, a dodatno je uznemirilo ovo sa prasetom i krenula je na mene. To je velika svinja ima skoro 200 kilograma - rekao je Milovan.

Njegov otac Radoš rekao je za Telegraf da je u momentu kada je njegovog sina ujela svinja on bio u dvorištu.

- Miša je izašao iz štale i, kada sam ga pitao šta se dogodilo, rekao mi je ga je svinja ujela između nogu. Odmah je sjeo u kola i otišao kod ljekara. Dobro je sada, ali ima bolove - rekao je Radoš.