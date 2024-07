Milatović: Začuđen sam odnosom određenih partija prema evropskoj perspektivi Crne Gore, pristup vladajuće većine nije pravi

- Za jutros sam sazvao sastanak sa liderima svih političkih subjekata koji su zastupljeni u parlamentu da razgovaramo o složenoj situaciji nakon otkazivanja posjete predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela (Charles Michel). Žao mi je što se jedan dio predstavnika partija nije odazvao. Mislim da to nije dobra evropska poruka - rekao je Milatović novinarima nakon sastanka koji je danas u Vili Gorica održao sa predstavnicima dijela parlamentarnih partija.

On je poručio da pristup vladajuće većine nije pravi i da treba biti odgovoran prema građanima.

- Prvi čovjek EU je odložio posjetu u trenutku kada je ta posjeta trebalo da predstavlja krunu kad je u pitanju dobijanje pozitivnog IBAR-a. Dva dana nakon dobijanja pozitivnog IBAR-a i nakon što smo snažnije zakoračili u evropskom putu, u parlamentu je došlo do odluke koja šteti interesima Crne Gore. Šef Vlade je u intervjuu rekao da šteti, a onda njegova partija glasala za to. Mislim da je to neodgovorno ponašanje. Šta su određeni politički akteri spremni da urade na štetu interesa Crne Gore? Mislim da sam ovim pokazao odgovoran pristup i da ću uraditi što je u mojoj moći da Crna Gora ostane na evropskom putu, ali ja nisam svemoguć - kazao je Milatović.

Odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše tvrdnje opozicije da treba ići na vanredne parlamentarne izbore, on je kazao da je želio da ukaže većini o stvarima koje rade na štetu Crne Gore, a da nisu pričali o rješenjima.

Upitan da prokomentariše tvrdnje premijera Milojka Spajića da izlazi iz svoje nadležnosti, Milatović je kazao da predsjednik predstavlja građane u zemlji i inostranstvu.

- Ja ne bih bio odgovoran prema građanima da ovo nisam uradio - kazao je on.

Sastanku s Milatovićem prisustvovali su lider Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijan Vuksanović, predsjednik Force Genci Nimanbegu, nezavisna poslanica Jevrosima Pejović, lider Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović, predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, potpredsjednik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović i Enis Đokaj iz Demokratske unije Albanaca (DUA).