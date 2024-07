Zoran Milanović: Kandidovao sam se da zaštitim Hrvatsku od Andreja Plenkovića

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović dao je veliki intervju za RTL, gdje je objasnio zbog čega se ponovo kandidovao.

Tom prilikom je poslao znakovite poruke svojim budućim protukandidatima.

"Nasrtaji na sve"

- Nije to nagrada, niti sam to ikada gledao u tom transakcijsko-akumulacijskom smislu, da nešto zgrčem, neke bombone, torte, kremšnite, nešto pred sebe. To je dužnost i moja odluka, da se natječem još jednom je odluka motivirana dosadašnjim iskustvom, viđenjem onoga što se događa u Hrvatskoj, potrebe da se Hrvatska zaštiti od Plenkovićevog nasrtaja na sve institucije, ali na sve, opstrukcije ustava, izbjegavanje, sastajanje ustavnih tijela u koordinaciji vanjske politike i nacionalne sigurnosti.



Zadnji put je to bilo krajem 2021. i zahvaljujem onima koji su me podržali do sada, prije svega SDP-u, to je stranka koja mi je vrijednosno i u svakom drugom pogledu najbliža su i neki drugi, HSS reformisti, bude li ih još bit će dobrodošli - rekao je Milanović za RTL.

"Predsjednik Evropskog vijeća"

Smatra da mu neuspješan “izlet” na parlamentarne izbore nije naštetio u šansama za dobivanje novog mandata, a tom prilikom iskoristio je osvrnuti se na Vladu koju su formirali HDZ i Domovinski pokret.

- Plenković konačno ima nekoga, šta god mi mislili o tim ljudima, ja neke od njih poznajem, ko ako hoće može biti brana njegovoj totalnoj samovolji. Taj čovjek šta hoće, kad hoće, kako hoće, imenuje sumnjive tipove na najodgovornija mjesta.

On najradije ne bi bio ovdje, nego negdje drugdje. Bio bi u Briselu na nekoj visokoj funkciji, visokoj po njegovim kriterijima. Ovo što može uzeti, a to je jedno od mjesta u Evropskoj komisiji, to sam mogao i ja 2014. On je htio biti puno važniji, htio je bio predsjednik Evropskog vijeća - tvrdi Milanović.