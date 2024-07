Žena namjerno zapalila trampoline ispred roštiljarnice u Zagrebu

Zagrebačka policija je saopćila je kako je pronašla osobu koja je zapalila trampoline roštiljarne Ivka Marića, višestruko osuđivanog kriminalca koji je vozio Stephena Nikolu Bartulicu iz stožera DP-a u Ferrariju nakon rezultata na Evropskim izborima.



Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakinjom zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, saopćili su.

Sumnja se da je osumnjičena namjerno izazvala požar na parkiralištu restorana zapalivši otvorenim plamenom dječje artikle za igranje. Materijalna šteta iznosi oko 5.000 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je u zakonskom roku predana pritvorskom nadzorniku, a posebni izvještaj je dostavljen nadležnom državnom odvjetništvu.

Podsjetimo, pored roštiljarne Magazinska klet By the way, u ulici Donje Svetice, u noći sa srijede na četvrtak izbio je požar dječjih artikala za igranje te prostora za igru na napuhavanje. Požar su ugasili vatrogasci. Povrijeđenih osoba nije bilo.