Izgorjela jahta u Makarskoj postala turistička atrakcija: Vlasniku prijeti veliki trošak ako ne ukloni ostatke

U makarskoj luci u potpunosti je izgorjela 34-metarska jahta “Acceptus” čiji je vlasnik Mišel Mario Čolak iz Širokog Brijega.

Vrijedna 3 miliona eura, jahta je nestala u vatri koja je buktala četiri sata, a vatrogasci s cijele Makarske rivijere gasili su požar i sljedećeg dana, dok je završni dio gašenja obavljen uz pomoć bagera.



Olupina jahte

Sada se ograđena olupina jahte i dalje nalazi u makarskoj luci te zauzima sedam vezova pa je postala turistička atrakcija, a Lučka kapetanija Makarska vlasniku je izdala nalog za uklanjanjem, piše Slobodna Dalmacija.



Međutim, u cijeloj ovoj priči oko izgorjele jahte posebno je zanimljivo ponašanje vlasnika Čolaka koji se nije javio ni gradskoj tvrtki “Makarska obala” koja upravlja lukom, ni županijskoj Lučkoj upravi ni vatrogascima.

Slobodna Dalmacija piše kako je razumljiv Čolakov pretrpljeni šok i veliki finansijski gubitak jer je samo sedmični najam jahte ljeti koštao oko 90 hiljada eura. Ali nije razumljivo da se čovjek nije udostojio javiti svima koji su zaslužni za “čuvanje” jahte i njezino mukotrpno gašenje, odnosno vatrogascima. Nakon što se nije javljao ni novinarima, doznali su kako je Čolak pod velikim stresom te da je navodno s obitelji otišao na odmor, piše Slobodna Dalmacija.

Preko posrednika sa Čolakom komuniciraju i Ante Bilić, direktor “Makarske obale” i Domagoj Maroević, ravnatelj Županijske Lučke uprave.

Kako je kazao Bilić, posrednici su mu rekli da će olupina jahte iz makarske luke biti uklonjena kada gazda potpiše ugovor s firmom čije mu ime nisu htjeli reći.

- Olupina jahte zauzima sedam vezova za brodove s time da dnevna cijena jednog veza košta od 300 do 400 eura. Osim toga, tu su i troškovi “Ciana” čiji djelatnici svakoga dana saniraju svu tekućinu koja još izlazi iz broda. Ukoliko vlasnik do kojeg ne možemo direktno stupiti u kontakt, uskoro ne ukloni iz mora luke izgorjelu jahtu, uklonit ćemo je mi putem treće osobe - kazao je Bilić.

Isto je potvrdio i Maroević koji je preko Čolakovih posrednika poslao poruku za hitnim uklanjanjem olupine.

Nalog za uklanjanje

- S vlasnikom nitko od nas nije uspio stupiti u kontakt, ali zato mu je Lučka kapetanija Makarska izdala nalog za uklanjanje olupine u roku od 15 dana. Ukoliko olupina ne bude uklonjena iz mora luke u tom periodu, Županijska Lučka uprava će od Kapetanije tražiti nalog za uklanjanje i to već sljedeće sedmice. Olupinu ćemo ukloniti posredstvom treće osobe i to će vlasnika koštati oko 30 hiljada eura s time da do sada nismo uklanjali plastične jahte, već uglavnom velike drvene brodove. Na kraju će jahta završiti na deponiju i prije toga bi očevid trebali obaviti DORH i Kapetanija - kazao je Maroević.

Čolaku bi račun mogli ispostaviti i makarski vatrogasci što je potvrdio Mario Čović, zapovjednik JVP Makarska.

- Vlasnik nam se nije još obratio, barem ne meni osobno. Do sada nikada nismo imali slučaj gašenja privatne jahte na moru pa ćemo morati vidjeti s kolegama oko ispostavljana računa, a tu je i angažman bagera koji je jahtu morao okrenuti u moru kako bi nam se otvorile bočne strane u koje vatrogasci nisu mogli ući i gasiti vatru - rekao je Mario Čović.