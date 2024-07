Vučić o vojnicima u Prijedoru: Ispoštovane su procedure, nisu imali ni vojne čizme, vodi se kampanja protiv Srba

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su sve procedure i nadležnosti poštovane u vezi sa defileom kadeta u Prijedoru i naglasio da oni nikoga nisu mogli da ugroze.

Dodao je da se svaki dan protiv njega u regionu vodi besmislena kampanja.

- To je zbog Bećirovića i zbog Željka Komšića i svih njihovih medija koji su rekli da je Srbija krenula u agresiju posle srpskog sabora zbog učešća kadeta Vojne akademije na memorijalnim skupovima obilježavanja tragedije srpskog naroda na Kozari - rekao je Vučić za Pink.

Dva dana laganja

Istakao je da nažalost mediji nisu prenijeli kao vijest to što je i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković potvrdio da je sve bilo u skladu sa procedurom i nadležnostima.

- Pa zato što su dva dana lagali, dva dana obmanjuju javnost, dva dana vode hajku, kako će sada da kažu, izvinite, mi smo najgori lažovi. Svi njihovi političari, svi njihovi mediji. Znate li da smo isto tako imali te kadete i 2017. godine? Na istim tim mjestima. Imamo slike u Češko, Austriji, Češkoj, Austriji, Sjevernoj Makedoniji, Grčkoj. To je najobičnija stvar i sitnica. Nikom to ništa ne znači, sve procedure smo poštovali i Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputili notu - rekao je Vučić.

Istakao je da kadeti nisu imali ni vojne čizme ni vojne uprtače i da nisu mogli nikoga da ugroze.

- Nego je samo važno voditi kampanju protiv Srba. Ja ih pitam zašto to radite Bošnjacima? Nama ne radite ništa. Ništa možete, ni ćete ništa da nam uradite. Što to radite Bošnjacima? Što to radite svom narodu kojeg terate da mrzi nekoga bez ikakvog razloga - naglasio je Vučić.

Više nego prošle godine

Naveo je da su tako i u Crnoj Gori rekli kako on, Vučić, ne da izvoz ulja u Crnu Goru, iako su u toj zemlji kupili 2,2 miliona litara ulja više za šest mjeseci nego prošle godine.

- A imate samo manje, a ne više stanovnika. I to je ok. Dobit ćete sve normalno i kažemo nema nikakvih problema. A ne, kreće onda: Vučić-Uljanov, veliko srpska ideologija koja se širi preko ulja i preko svega drugog.

Onda tekst Vučić dolazi na Petrovdan - to su zaključci srpskog sabora, Bog zna šta će da radi u Beranama. U Berane hoću da obiđem crkvu koju sam obnavljao. Ne smijem da odem ni crkvu da obiđem, kao što ne smijem da odem u Jasenovac. Zašto je to sve tako? I sve koordinisano, naravno, i sve iz Zagreba, pogledajte, 500 tekstova ima tu posljednjih 10 dana - rekao je Vučić.