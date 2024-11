Građevinski inženjer ponudio odgovor: Kako je došlo do rušenja nadstrešnice u Novom Sadu

Na Željezničkoj stanici u Novom Sadu je došlo do tragedije, nakon što se nadstrešnica obrušila na ljude koji su bili u neposrednoj blizini. Tom prilikom, prema posljednjim informacijama, stradalo je najmanje 14 osoba.

Građevinski inžinjer i građanski aktivista Danijel Dašić je dao odgovor na pitanje "kako je moguće da se ovo dogodilo".

- Do rušenja je došlo jer si na postojeću armiranobetonsku konzolu, ankerisanu čeličnim profilima za krov, dodali masivnu čeličnu konstrukciju s teškim staklima koja je dovela do čupanja ankera i loma konzolnih nosača - napisao je on na svom nalogu na društvenoj mreži X