Potresna ispovijest supruga preminule Sanje: "Spakovao sam joj kaputić koji je voljela, spremio sam i cipele, ali kažu ne mogu da joj obuju"

Nikola Ćirić, suprug Sanje Arbutine Ćirić, 35, koja je nastradala dok je čekala prevoz ispod nadstrešnice Željezničke stanice Novi Sad, dao je potresnu izjavu.

- Spakovao sam joj kaputić koji je jako voljela, spremio sam joj i cipele, ali kažu ne mogu da joj obuju jer su joj polomljeni članci.

Nije se javljala

Sanja je otišla do cvijetne pijace u Novom Sadu kako bi kupila cvijeće, zvao sam je tri puta, nije se javljala. Mislio sam da ne čuje telefon i da će pozvati kad vidi propuštene pozive. Došao sam kući iz prve smjene i vidio sam vijesti da je pala nadstrešnica na ulazu u stanicu. Razmišljam što se ne javlja. A onda iz nepoznatog razloga počinjem da se nerviram, brinem, kuha mi nešto u stomaku. Osjećam da nešto nije dobro. Derem se po kući, a ne mogu da objasnim zašto - rekao je Nikola.

Poziv koji je dobio mu je, kako je rekao, promijenio život. Sjeo je u automobil i otišao do stanice. Kako je istakao, "ne zna ni kako je vozio, ne sjeća se". Ispred stanice ga je dočekao haos.

- Policajac me je uputio ka Kliničkom centru. Stojim u hodniku satima, kao da me je neko postavio tu. Ne osjećam ništa, bilo bi mi lakše da mi je neko lupio šamar da se osvijestim, da shvatim šta mi se desilo i gdje se nalazim - dodao je.

Nikad tu nije sjedila

Nikola Ćirić objasnio je da su nakon višesatnog čekanja u bolničkom hodniku došle najtužnije vijesti.

- Pozvao me je komšija i rekao mi je da me traži policija. Znao sam šta to znači. Znači da sam izgubio Sanju, moju ljubav. Moj cijeli svijet. Ona je meni bila sve na svijetu. U njoj sam imao sve što ikada zamišljao. Znate, ovo je neka prokleta sudbina. Sudbina i ništa drugo. Ja ne znam kojim riječima bih opisao ovako nešto. Ostao sam bez Sanje, a ona, vjerujte, nikada nije stajala ispod te nadstrešnice. Rijetko smo putovali prevozom, ali kada bismo čekali autobus za Kać znala je da kaže da neće da sjedi tu ispod nadstrešnice ili da bude u njenoj blizini jer je željela da uđe među prvima u autobus kako bi mogla da sjedne. A sada je, sudbinski, bila ispod nadstrešnice koja se srušila - ispričao je Sanjin suprug.

Kako je potom objasnio, Sanja je sa porodicom izbjegla iz Hrvatske, a zatim je rano ostala bez oca.

- Odrasla je bez oca, a onda se njena majka preudala nakon dugo godina za jednog divnog čovjeka i dobila je sestricu. Nažalost, ni tu ih život nije mazio. Sestrica je umrla kasnije, a taj divni čovjek se razbolio i umro. Sudbina, toj ženi je jako teško - rekao je Nikola koji je nekoliko trenutaka prije potresnog razgovora ispratio sveštenika iz porodičnog doma.