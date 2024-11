Vučić: Nisam tražio da Vesić podnese ostavku, pokazao je odgovornost

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras povodom ostavke koju je najavio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić zbog tragedije u Novom Sadu da je on time pokazao odgovornost.

- Ja sam jučer, danas, prekjučer mnogo puta sa njim razgovarao i nećete vjerovati pošto su mi odmah rekli Vučić ga je natjerao da podnese ostavku. Moram da ih razočaram. Nisam. Nisam bio siguran razumijevajući i to što misli većina u Vladi koja misli da je takav gest neophodan, znajući okruženje u kojem to radimo i zato se nisam izjašnjavao, rekao sam poštovat ću volju i predsjednika vlade i Goranovo ljudsko i političko poštenje - rekao je Vučić na "TV Happy".

Optužni akt

Vučić je rekao da ga nije čak ni savjetovao da to učini, niti mu je govorio da to ne čini.

- Jedino što mogu danas da kažem jeste da je on pokazao odgovornost... Mi ovo radimo ne zbog onih koji u svom životu ne mogu da predstavljaju ni planove ni programe, koji nikada ništa nisu uradili za ovu zemlju. Naprotiv, uradili su mnogo toga lošeg. To radimo zbog naših građana. To radimo zbog svih ljudi u ovoj zemlji. Zato što mi moramo stvari da ostavimo čistim i transparentnim - rekao je Vučić.

Kako je dodao, ne bi bilo fer i možda je to razlog zbog čega je Vesićeva odluka dobra, da dok se vodi bilo kakav postupak neko ne bi rekao da nešto ne smije da se uradi zato što je on ministar.

- Kad prođe sve i kada se vide protiv koga će biti optužni akt, onda će moći čista obraza, čista srca pred svakog da izađe i kaže a gdje ste vi koji ste onako odvratne stvari radili i govorili - rekao je Vučić.

On je dodao da su prethodni dani bili veoma teški za sve. Vučić je poručio da odgovornost za tragediju u Novom Sadu mora da bude jasna i nedvosmislena, kao i da treba da se učini sve da se to više nikada ne ponovi.

- Važan je, pod jedan, naš odnos prema žrtvama, pod dva podrška i pomoć porodicama žrtava, a pod tri odgovornost. Ta odgovornost mora da bude prije svega krivično-pravna - rekao je Vučić gostujući u "Ćirilici" na "TV Happy".

Izrazio saučešće

Istakao je da poslije užasne tragedije koja je pogodila svakog normalnog i pristojnog čovjeka u Srbiji, još jednom hoće da izrazi saučešće porodicama stradalih.

- I vjerujem da govorim u ime cijele Srbije. Svi se molimo za život onih koji su teško povrijeđeni i nadamo se da će uz pomoć ljekara i Božju prevazići teške povrede koje su ih zadesile. Kada se ovakve tragedije dogode, rekao sam, nacija i država, zemlja, su uvijek kao porodice. I one pristojne ljude uvijek ujedine. Pristojni ljudi kada je tuga ne traže glave bilo čije. Pristojni ljudi traže da snažno zagrljeni kao porodice iz svega izađu. Zajedno brinući o onima koji su pretrpjeli najveću bol, tješeći ih, radeći sve da se nikada nešto slično ne ponovi - naglasio je Vučić.

Napomenuo je da je pogledao cijelu dokumentaciju i da će biti mnogo teško i tužilaštvu i sudovima, a vještacima ponajviše, da ustanove da li bi da nije bilo opterećenja stakla, to stajalo još godinu, dvije ili tri, jer svakako su te gvozdene sajle bile dotrajale, 60 godina stajale.

- Zašto se šezdeset godina nismo sjetili da to promijenimo, jer to je bilo loše rješenje - rekao je Vučić.