Oglasila se dr. Vesna Turkulov o stanju pacijenata povrijeđenih u Novom Sadu

Tri osobe su još u kritičnom stanju nakon tragičnog incidenta na željezničkoj stanici u Novom Sadu, gdje je zbog pada betonske nadstrešnice stradalo 14 osoba.

Prof. dr Vesna Turkulov, v.d. direktora Kliničkog centra "Vojvodine", iznijela je najnovije informacije o stanju povrijeđenih, prenosi televizija K1.

Pacijenti još u nesvijesti

- Mi, ljekari, svakodnevno se borimo kako bismo spasili živote onih koji su teško povrijeđeni u ovoj nesreći. Trenutno su i dalje u izuzetno teškom stanju, životno su ugroženi i njihovo stanje je nestabilno. Borba za njihove živote traje već peti dan. Svi su to mladi ljudi i to nam je prioritet - izjavila je doktorica, te je dodala da se stanje života ne mijenja, i dalje su vitalno ugroženi.

- Najvažnija stvar je da su još uvijek živi. Svakodnevno im se prati zdravstveno stanje, rade se dijagnostički pregledi i previjanja. Riječ je o teškim politraumatskim povredama. To su mladi ljudi, u dobi od 18, 23 i 24 godine, koji su prije nesreće bili potpuno zdravi, ali su pretrpjeli teške povrede, unutrašnje povrede i nagnječenja koja ih trenutno najviše ugrožavaju. Sva tri pacijenta su u nesvijesti - rekla je Turkulov.

Govoreći o samom incidentu, doktorica je pojasnila da su sva tri pacijenta bila pod ruševinama, ali su postojale značajne razlike u vremenu dolaska i načinima spašavanja. Mladić od 18 godina je bio prvi dovežen u Urgentni centar, a njemu je odmah na licu mjesta amputirana noga.

- Svi su bili ispod ruševina, ali taj mladić od 18 godina je bio prvi spašen. On je bio pod ruševinama najkraće, ali nije bio potpuno zatrpan. Dvije mlade žene su stigle nešto kasnije, nakon što su upotrijebljene teške mašine za spašavanje. One su bile duže vrijeme pod ruševinama. To su neki od faktora koji su uticali na različite rezultate, ali svi su pretrpjeli teške povrede - objasnila je Turkulov.

Nema lakših povreda

Doktorica je također istakla da, osim ovih triju osoba, među povrijeđenima nije bilo onih sa lakšim povredama.

- Nažalost, nema lakših povreda. Četrnaest osoba je preminulo na licu mjesta, a tri su u veoma teškom stanju. To je ukupan broj žrtava. Nakon analize kamera, potvrđeno je da broj stradalih neće biti veći od 20. Nesreća je što je bilo ko bio prisutan u tom trenutku, jer bi broj žrtava mogao biti mnogo veći. Pet minuta prije nego što se nesreća dogodila, na tom mjestu bilo je znatno više ljudi, ali je, nažalost, u trenutku pada bilo samo ovo podruštvo - rekla je Turkulov.

S obzirom na težinu povreda, ona je naglasila da su prognoze za oporavak i dalje vrlo neizvjesne.

- Vrlo je teško davati prognoze, jer su pacijenti u kritičnom stanju i dalje su vitalno ugroženi. Roditelji svakodnevno mogu da ih posjete i razgovaraju sa ljekarima. Također, imamo tim za psihološku podršku, koji je tu za porodice povrijeđenih, ali i za sve nas, jer smo već pet dana u velikoj borbi za živote tih mladih ljudi. Zaista je nezahvalno davati bilo kakve prognoze, jer još uvijek radimo na stabilizaciji njihovog stanja - zaključila je Turkulov.

Vandalsko ponašanje

Na kraju, iznijela je svoje mišljenje o rušenju nadstrešnice i vandalizmu u Novom Sadu.

- Svako od nas je mogao da se nađe pod tom nadstrešnicom u tom trenutku. Svi smo u šoku i teško nam je da povjerujemo da se nešto ovako moglo dogoditi. Jedno je tugovati i žaliti, ali prizori rušenja i uništavanja naše prelijepih zgrada u centru grada, zaista su nedopustivi. To je vandalsko ponašanje. U redu je izražavati nezadovoljstvo, ali ovo je zaista sramota za naš grad. Kao Novosađanka, osjećam se veoma tužno zbog svega što se desilo - zaključila je doktorica Turkulov.