Nove zastrašujuće informacije o monstrumu: Ubio i sedamnaestogodišnju djevojku iz Priboja?

Dvostruki ubica Alija Balijagić od 25. oktobra uspijeva da izmiče pripadnicima bezbjednosnih službi koji danonoćno tragaju za njim. Pretražuju se ruralna područja, sela, gradovi, šume i pećine, ali za sada nema uspjeha.

Spavao u napuštenom katunu

Prema posljednjim informacijama, kako navodi izvor Kurira, on je boravio nekoliko dana na teritoriji Crne Gore, u blizini granice sa Srbijom gdje je spavao u napuštenom katunu.

Gosti emisije "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji - Blažo Marković, predsjednik Sindikata policijskih starešina Srbije i predsjednik pokreta Novi ljudi - nova snaga Srbije, Milan Popović advokat, Snežana Anđelić, dječiji psiholog, i Jelena Spasić, novinarka hronike u Kuriru - dotakli su se Balijagićeve prošlosti, uzimajući u obzir da se radi o povratniku.

Spasić se na samom početku dotakla slučaja, odnosno sumnjičenja da je Balijagić počinio ubistvo 17-godišnje djevojke prije više od 20 godina, a za koji nije bio osuđivan jer, kako je rekla, nisu bili prikupljeni potrebni dokazi:

- Interesantan je podatak da se njegovo ime pominjalo vezano za ubistvo 17-godišnje jevojke u Priboju 2002. godine. Postoji mogućnost da i ta istraga bude ponovo otvorena ukoliko on bude uhapšen na teritoriji Srbije. Taj slučaj se i dalje vodi kao nerešen. Tinejdžerka je ubijena u podrumu zgrade u kojoj je živjela sa svojom porodicom. Bio je novembar, ona je iz stana izašla da ode do prodavnice i nikada se više nije vratila. Njeno tijelo pronađeno je u podrumu - započela je Spasić.

Tokom tog krivičnog postupka saslušana je tadašnja nevjenčana supruga Alije Balijagića. Ona je izjavila da su njih dvoje prolazili pored zgrade, kako je vidjela lijepu, mladu djevojku koja je ušla unutra. Alija je tom prilikom rekao kako želi da uđe u podrum da bi obavio nuždu. Kada je izašao, njih dvoje su nastavili ruku pod ruku do Lima. Zastali su, a on je ispod jakne izvadio neki predmet i bacio ga u Lim. Policija je kasnije pronašla cjepanicu i vještačenjem je utvrđeno da je na toj cjepanici kosa ubijene djevojke. Tužilaštvo je tada smatralo da nema dovoljno dokaza da se protiv njega pokrene postupak, a on nikada nije bio zvanično osumnjičen.

Ponovno otvaranje postupka

Popović je otkrio da li se može očekivati da se ovaj postupak ponovo otvori, kao i da li će Balijagić biti osuđen kao kriv:

- Vjerujem da je tužilaštvo u tom momentu preduzelo sve moguće radnje koje je moglo kako bi prikupilo maksimalno dokaza. U ovom momentu smatram da se taj slučaj nikada neće ni riješiti, prošlo je već više od 20 godina. Čak i ako se Balijagić sada pojavi i prizna to djelo, bez drugih dokaza nije ga moguće osuditi, odnosno nije moguće doneti presudu samo na osnovu njegovog priznanja.

Spasić se nadovezala na riječi svog sagovornika ističući svoje mišljenje:

- Odbacila bih mogućnost da je Balijagićeva nevjenčana supruga izjavila sve navedeno iz nekog drugog razloga, poput osvete. Cjepanica je nađena tačno na mestu koje je ona navela u svom iskazu, ali očigledno drugi dokazi nisu mogli da budu prikupljeni” rekla je ona i zaključila:

-"Navodno je Balijagić izjavio da se živ neće predati policiji, odnosno da živ neće otići u zatvor. Plašim se da, uzimajući u obzir sve okolnosti, on ne bi prez'o da zapuca i na policiju. Druga opcija njegovog pronalaska može biti uslovljena sve hladnijim danima, vrlo je moguće da neće uspeti da nađe dobar zaklon i da samim tim neće ostati živ”.