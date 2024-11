Vučić: Rekonstrukcija vlade je neophodna, neki su naviknuti da budu ministri, a to nije dobro

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je rekonstrukcija Vlade stvar premijera Miloša Vučevića i SNS-a.

- Ako me budu pitali, a vjerujem da hoće, ja ću njima reći šta je to što mislim. Mislim da su i po tom pitanju potrebne značajne promjene. Neki ljudi su se umorili, već su naviknuti da budu ministri i to im je postala rutina, a nije dobro kada nešto postane rutina. Morate da imate energiju - rekao je Vučić za RTS.

On je rekao da ne može da precizira koje će promjene biti u vladi jer nije taj koji donosi konačnu odluku, ali da će svakako reći šta misli.

- Ovo je teško vrijeme, a kada god imate neki problem u Srbiji, poput tragedija u Ribnikaru ili sada u Novom Sadu, uvijek vam se u tom vremenu pokaže i oni koji su sa vama, a koji se kukavički odnose i ponašaju, od ljudi unutar političke partije kojoj pripadate, do koalicionih partnera koji se sakriju u mišju rupu, tako beskrupulozno, usput čak kod političkih protivnika - rekao je Vučić.

Naveo je da će u okviru rekonstrukcije Vlade biti preispitani i koalicioni partneri.

- U odnosu prema nekome uvijek imate 10 stepenika na merdevinama. Ne pada vam povjerenje odjednom u svakom odnosu, pustite, jedna greška, pa druga, treća, peta – povjerenje se spušta. U nekom trenutku to povjerenje više nema stepenika gdje može da se spušta. Tad je vrijeme da stvari mijenjate - zaključio je Vučić.