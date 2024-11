Vučić: Prvi put u historiji Srbije imamo ostavke ministara

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je danas na RTS-u, a govorio je o aktuealnim temama.

On se prvo osvrnuo na tragediju u Novom Sadu, kao i hapšenja.

- Najprije želim još jedanput da izrazim saučešće porodicama stradalih, koliko god puta to da učinite, nikad nije dovoljno. Večeras ću drugačije da govorim. Kada se dogodila tragedija, rekao sam da očekujem moralnu i političku odgovornost, a da će institucije odgovorno da rade svoj posao, i da ćemo doći do konačnog rezultata, a to su sudske presude, Tužilaštvo ne znači ništa dok sudovi ne riješe. Prvi put u historiji Srbije više lica, dvojica ministara i drugih lica podnijeli su ostavke na svoje funkcije iako ih nije lako dovesti u vezu s onim što se dogodilo u Novom Sadu. To je bio dokaz napretka srpskog društva, srpske politike i stepen veće i šire odgovornosti - rekao je.

Dodao je da što se tiče rada tužilaštva, nema pravo da se na bilo koji način miješa.

- To su teške stvari, teška vještačenja. To je pitanje institucija i vjerujem da oni znaju koje su institucije konsultovali i da će to brzo da urade. Za Anitu Dimovski, jedna nevjerovatno vrijedna, dobra žena. Jelena Tanasković također. Goran Vesić se ni od koga nije skrivao, ali tužilaštvo je reklo svoje. To je sad nešto u čemu imam svoj lični odnos i gdke moram da se ponašam kao predskednik republike i da budem mnogo odgovorniji - kazao je.

Istakao je da su nadrealno brzo završena vještačenja.