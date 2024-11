Određen jednomjesečni pritvor bivšem srbijanskom ministru Goranu Vesiću

Viši sud u Novom Sadu odredio je jednomjesečni pritvor bivšem srbijanskom ministru Goranu Vesiću.

U obrazloženju rješenja se navodi da je razlog ovakve odluke opasnost od uznemirenja javnosti.

Odbijen je prijedlog tužilaštva da se pritvor odredi po osnovu opasnosti od ponavljanja djela i uticaja na svjedoke. Advokatski tim Vesića najavio je podnošenje žalbe na ovo rješenje.

Podsjetimo, Goran Vesić, donedavni ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, objavio je ranije na svojim profilima na društvenim mrežama da nije uhapšen, već da se "dobrovoljno odazvao pozivu policijskih službenika".

- Nisam uhapšen, dobrovoljno sam se odazvao pozivu policijskih službenika s kojima sam došao u Novi Sad i stavio se na raspolaganje istražnim organima kako bi do kraja bile istražene sve okolnosti koje su dovele do nesreće u Novom Sadu. Uvek ću, kao i do sada, biti na raspolaganju nadležnim organima i dokazat ću da ne snosim krivičnu odgovornost za ove tragične događaje. O daljem razvoju događaja sa javnošću i medijima komunicirat će advokatska kancelarija koja me zastupa u ovom predmetu - naveo je ranije.