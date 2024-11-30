Strašni detalji tragedije kod Zadra: Fudbaler ispao iz automobila, na njega naletjelo drugo vozilo

Fudbaler Ivan Kožul (33) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Zadra u noći s petka na subotu, a sada su objavljeni novi detalji.

Prema rezultatima uviđaja, saobraćajna nesreća se dogodila u Hrvatskoj kada je 23-godišnji vozač upravljao ličnim automobilom zadarskih registarskih oznaka, a kretao se lijevom saobraćajnom trakom od postojeće dvije za kretanje u jednom smjeru, piše Večernji.

Ulaskom u desno skretanje gubi kontrolu nad automobilom i sleće s desne strane kolovoza na zemljanu površinu usljed čega je došlo do višestrukog prevrtanja vozila.

Usljed prevrtanja iz automobila ispada putnik, koji pada na desnu stranu kolovoza, gdje na njega nalijeće lični automobil zadarskih registarskih oznaka, koji je u tom trenutku naišao desnom trakom u istom smjeru, smjeru Zemunika.

Od posljedica saobraćajne nesreće na mjestu događaja smrtno je stradao 33-godišnji putnik. Nad tijelom preminulog muškarca bit će provedena obdukcija.

Vozač je prevezen u OB Zadar, gdje će biti utvrđena kvalifikacija povreda, dok drugi vozač nije povrijeđen. Kod 23-godišnjeg vozača je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost alkohola te su uzeti uzorci za analizu radi utvrđivanja prisutnosti alkohola ili narkotika u organizmu, a uzorci za dalju analizu su uzeti i od drugog vozača starosti od 18 godina kod kojeg je reakcija na alkohol izostala.

Što se tiče stradalog Kožula, on je nastupao za NŠK Galovac koji se takmiči u 1. Zadarskoj županijskoj ligi.