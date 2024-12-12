Otvorena izložba "Art Dialogue without Borders": Među autorima ambasadori, članovi njihovih porodica i osoblja ambasada

U organizaciji Diplomatskog kora u Zagrebu u Kulturno-informativnom centru Ambasade Bosne i Hercegovine u Zagrebu svečano je otvorena grupna izložba "Art Dialogue without Borders".

Izložba se sastoji od dva dijela - digitalne prezentacije najpoznatijih umjetničkih djela zemalja sudionica, te predstavljanja likovnih radova članova diplomatske zajednice u Hrvatskoj.

Svečano otvaranje

Među autorima umjetničkih djela su ambasadori Italije, Malezije i Nizozemske, te članovi porodica i osoblje ambasada Austrije, Azerbejdžana, Brazila, Bugarske, Češke, Egipta, Njemačke, Mađarske, Indije, Izraela, Litve, Katara i Švicarske.

Tokom svečanog otvarenja prisutne su pozdravile direktorica Austrijskog kulturnog foruma Zagreb i savjetnica za kulturu Ambasade Austrije, Marina Chrystoph, te ambasadorica BiH u Hrvatskoj, Elma Kovačević-Bajtal, sekretarica Diplomatskog kora u Zagrebu. Kovačević-Bajtal je inicirala ovu izložbu u želji da ponovo okupi članove kora u manje klasičnom formatu, a nakon što je, tokom posjeta ambasadama, vidjela je da su brojni članovi kora i članovi njihovih porodica talentirani.

Kustosica izložbe Marijam Hasan (Maryam Hassan), čija su dva umjetnička rada također zastupljena na izložbi, izrazila je svoju zahvalnost što je imala priliku sudjelovati u ovom posebnom događaju.

- U svijetu punom distrakcija često se čini da nemamo vremena za sebe, pa su događaji poput ovih posebni, jer nam daju priliku da uzmemo predah, razmislimo i uronimo u ljepotu i kreativnost umjetnosti – kazala je Hasan.

Ona je naglasila da je izložba organizirana u samo mjesec dana i predstavlja 16 umjetnica i umjetnika iz 20 zemalja. Izloženi radovi obuhvaćaju slike, fotografije, crteže, instalacije i keramiku, a najmlađi među umjetnicima imaju samo 13 godina.

Snažan oblik komunikacije

- Ovaj događaj pokazuje da i umjetnost i diplomatija rade zajedno kao snažan oblik komunikacije - sredstvo kojim izražavamo svoje vrijednosti, premošćujemo kulture i potičemo dublje razumijevanje jedni drugih. Izložba je više od samog prikaza slika i umjetnina, to je dokaz jedinstvene sposobnosti diplomata, njihove rodbine ili osoblja da na poseban način sudjeluju u diplomatskim misijama svojih zemalja, izvan riječi i službenih dužnosti.

Odražava duh pojedinaca koji, dok su daleko od svojih zemalja, ostaju duboko u dodiru sa svojim unutarnjim kreativnim ja. Umjetnici posjeduju dušu koja prirodno traži veze, želju za razumijevanjem i sposobnost prenošenja poruka koje nadilaze granice. Kroz umjetnost se susrećemo sa strastima, borbama i nadama za ujedinjenijim i mirnijim svijetom – kazao je nuncij Giorgio Lingua, doajen Diplomatskog kora, koji je zvanično otvorio izložbu.

Svim umjetnicima uručio je priznanja za učešće na izložbi, koja je otvorena do 16. decembra.