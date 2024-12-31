Stravična nesreća kod Novog Sada: Dvije bebe u teškom stanju prevezene u bolnicu

Na putu Novi Sad - Žabalj došlo je do saobraćajne nesreće, a prema prvim nezvaničnim informacijama više osoba je povrijeđeno.

U teškoj saobraćajnoj nesreći na putu za Novi Sad, kako Telegraf saznaje, teško su povrijeđene dvije bebe, bliznakinje stare mjesec dana.

One se nalaze u Dečijoj bolnici u Novom Sadu na intenzivnoj njezi dečije hirurgije.

Kako piše Instagram stranica "192_rs" zbog saobraćajne nesreće između Novog Sada i Žablja saobraćaj je obustavljen.

Prema riječima portparola Zavoda za urgentnu medicinu doktora Zorana Krulja, njihova ekipa izašla je u ispomoć žabaljskoj hitnoj pomoći.

– Novosadska urgentna ekipa zbrinula je i prevezla je dvije muške osobe starosti (43) i (34) i jednu žensku osobu starosti (34). Svi su sa višestrukim politraumatskim povredama prevezeni u Urgentni centar na reanimaciju – rekao je on, prenosi Blic.

Doktor Krulj je naveo da je žabaljska ekipa hitne pomoći prevezla dvije bebe.

– One su u teškom stanju prevezene na odjeljenje reanimacije Intituta za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine – naveo je.



