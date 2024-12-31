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POLICIJA NA LICU MJESTA

Stravična nesreća kod Novog Sada: Dvije bebe u teškom stanju prevezene u bolnicu

Dvije muške osobe starosti (43) i (34) i jedna ženska osoba starosti (34) zadobili višestruke politraumatske povrede

Obustavljen saobraćaj. 192.rs

B. C.

31.12.2024

Na putu Novi Sad - Žabalj došlo je do saobraćajne nesreće, a prema prvim nezvaničnim informacijama više osoba je povrijeđeno.

U teškoj saobraćajnoj nesreći na putu za Novi Sad, kako Telegraf saznaje, teško su povrijeđene dvije bebe, bliznakinje stare mjesec dana.

One se nalaze u Dečijoj bolnici u Novom Sadu na intenzivnoj njezi dečije hirurgije.

Kako piše Instagram stranica "192_rs" zbog saobraćajne nesreće između Novog Sada i Žablja saobraćaj je obustavljen.

Prema riječima portparola Zavoda za urgentnu medicinu doktora Zorana Krulja, njihova ekipa izašla je u ispomoć žabaljskoj hitnoj pomoći.

– Novosadska urgentna ekipa zbrinula je i prevezla je dvije muške osobe starosti (43) i (34) i jednu žensku osobu starosti (34). Svi su sa višestrukim politraumatskim povredama prevezeni u Urgentni centar na reanimaciju – rekao je on, prenosi Blic.

Doktor Krulj je naveo da je žabaljska ekipa hitne pomoći prevezla dvije bebe.

– One su u teškom stanju prevezene na odjeljenje reanimacije Intituta za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine – naveo je.


# BEBE
# NESREĆA
# NOVI SAD
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