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Premijer Crne Gore zbog bojkota kupovao na pijaci

U izboru između građana/malih preduzetnika sa jedne i velikih lanaca supermarketa sa druge strane – nemam dilemu, naveo je Spajić

Spajić: Kupovao na pijaci. Platforma X

E. Ć.

31.1.2025

Premijer Crne Gore Milojko Spajić oglasio se na društvenim mrežama gdje je objavio fotografije kupovine na pijaci u Podgorici tokom akcije bojkota velikih trgovinskih lanaca zbog visokih cijena.

- U izboru između građana/malih preduzetnika sa jedne i velikih lanaca supermarketa sa druge strane – nemam dilemu. Danas već vidimo prve znake da su se poruke koju smo danas svi zajedno poslali – čule, jasno i glasno - napisao je Spajić na društvenoj mreži X.

Spajić je dodao da će crnogorska Vlada "nastaviti da podstiče konkurenciju kako bi smanjila cijene uz povećanje zarada“.

Inače, u Crnoj Gori su građani danas, baš kao i u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama regiona bojkotovali velike trgovačke lance zbog enormno visokih cijena osnovnih životnih namirnica. 

# CRNA GORA
# MILOJKO SPAJIĆ
# BOJKOT TRGOVINA
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