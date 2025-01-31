Premijer Crne Gore zbog bojkota kupovao na pijaci

Premijer Crne Gore Milojko Spajić oglasio se na društvenim mrežama gdje je objavio fotografije kupovine na pijaci u Podgorici tokom akcije bojkota velikih trgovinskih lanaca zbog visokih cijena.

- U izboru između građana/malih preduzetnika sa jedne i velikih lanaca supermarketa sa druge strane – nemam dilemu. Danas već vidimo prve znake da su se poruke koju smo danas svi zajedno poslali – čule, jasno i glasno - napisao je Spajić na društvenoj mreži X.

Spajić je dodao da će crnogorska Vlada "nastaviti da podstiče konkurenciju kako bi smanjila cijene uz povećanje zarada“.

Inače, u Crnoj Gori su građani danas, baš kao i u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama regiona bojkotovali velike trgovačke lance zbog enormno visokih cijena osnovnih životnih namirnica.