Studenti iz Beograda pješke došli u Novi Sad, pogledajte kako su ih dočekali

Beogradski studenti će se sutra pridružiti novosadskim kolegama u akciji blokade tri mosta u glavnom gradu Vojvodine "Tri mosta za tri mjeseca", kojom će biti obilježeno tri mjeseca od tragedije.

Studenti beogradskog univerziteta koji su jučer pješice, a danas biciklima krenuli iz Beograda do Novog Sada, stigli su večeras sinhronizirano do željezničke stanice u tom gradu gdje je poginulo 15 osoba 1. novembra prošle godine.

Stotine hiljada ljudi, u protestima potaknutim pogibijom 15 ljudi u padu nadstrešnice, od novembra su izašle na ulice širom zemlje, a studenti su blokirali više od 60 fakulteta, zahtijevajući odgovornost vlasti, poštivanje ustava, zakona, iskorjenjivanje korupcije te osnaživanje i samostalnost institucija bez političkog utjecaja.

Novosađani su studente dočekali s transparentima "Pa di ste Beograđani", a zajedno su zapjevali i nacionalnu himnu.

Osim kolega iz Beograda, dolazak su najavili i studenti iz ostala dva univerzitetska centra u Srbiji, a pridružit će im se, kako je najavljeno, brojne javne osobe te predstavnici organizacija i udruga iz regije koje podržavaju studentski pokret potaknut tragedijom u Novom Sadu, a potom i nasiljem nad sudionicima protesta.