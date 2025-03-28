Jandroković sa Metsolom: Ono što radi Dodik jako je opasno

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izrazio je danas podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, poručivši da su "opasne secesionističke težnje koje vidimo u Republici Srpskoj, ali isto tako i unitarizam koji dolazi iz nekih bošnjačkih krugova", javlja Anadolu.

- U prvom planu ono što radi Milorad Dodik je jako opasno. Svako nepoštivanje ustava, zakona, Dejtonskog sporazuma, na čemu počiva Bosna i Hercegovina, je prijetnja sigurnosti - rekao je nakon sastanka s predsjednicom Evropskog parlamenta Robertom Metsolom koja je u radnoj posjeti Hrvatskoj.

Dodik je u centru ozbiljne političke krize u BiH, koja je uslijedila nakon što je u februaru ove godine pred Sudom BiH nepravomoćno osuđen na godinu zatvora i na šest godina zabrane vršenja dužnosti funkcije predsjednika RS-a zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH.

Metsola je izrazila nadu da će doći do "deeskalacije" u regiji, pogotovo s obzirom da se bliži 30. godišnjica od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Nakon sastanka sa Jandrokovićem, podsjetila je da je "Evropska unija uvijek bila i bit će mirovni projekt" te da će "zaštita mira uvijek biti visoko na dnevnom redu".

Prenijela je poruku koja se često čuje među evropskim saveznicima, a to je da mir u Ukrajini mora "biti trajan, odvratiti agresiju i pružiti sigurnost Ukrajini". Metsola je prvi put u Zagrebu bila 2023, povodom obilježavanja 10. godišnjice članstva Hrvatske u Evropskoj uniji.