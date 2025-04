Čedomir Jovanović nije znao da je emisija počela, pa izjavio: "Spriječio sam građanski rat 15. marta u Beogradu"

Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije (LDP), izjavio je da je tokom protesta u Beogradu 15. marta "spriječio građanski rat".

Kasnije se ispostavilo da dok je pričao Jovanović nije znao da je emisija uveliko počela. Tvrdio je da je bio veza između jednih i drugih i da je na kraju spriječio građanski rat.

- Na kraju se završilo tako da su mi u 10 uvečer rekli: "Spriječio si građanski rat". Ja sam pozvao one klince ispred Pravnog fakulteta da se sklone, da su tri redara stala ispred hamera žandarma. Klinci se sklonili i na kraju je narod žandare ispratio aplauzom - ispričao je Jovanović.

Precizirao je kako su se u istom trenutku dogodila tri napada - prvi na Interventnu brigadu u ulici Dragoslava Jovanovića, drugi u Resavskoj ulici, te u Skupštini Grada, gdje je kako kaže, bilo "njih 200" u uniformama "Atlas osiguranja".

- Našao sam Gurija na Zlatiboru jer je to bilo njegovo osiguranje, on je prodao prije godinu dana. Onda sam zvao Dačića i on je postavio policiju tamo. To su oni sa kačketima, Vlada Mandić ih je doveo. Nisu izlazili, Dačić je rekao da neće pustiti da izađu - ispričao je Jovanović.

Nakon nekog vremena je upitao voditelje da li je emisija počela, što ih je vidno iznenadilo pa su odgovorili: "Koja emisija?".

- Jesmo u programu? Onda nisi normalan - rekao je Čedomir Jovanović.