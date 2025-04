Kaja Kalas uoči dolaska u BiH: Brine me regionalna situacija kada je u pitanju sigurnost

Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić sastao se danas sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku i potpredsjednicom Evropske komisije Kajom Kalas (Kallas), koja svoju prvu posjetu zapadnom Balkanu započinje boravkom u Crnoj Gori.

Spajić je na konferenciji za novinare kazao da Crna Gora želi da nastavi ovim tempom reformi, kao lider u integracijama.

- Prošla godina je bila sjajna, CG nema dilema, EU je naš strateški put i ne postoji ništa što bi nas odvratilo sa tog puta. Mi ćemo biti kredibilan partner i to i ostati. Hvala što ste nas pozvali u inicijativu One. Mi smo stpostotno posvećeni vanjskoj politici EU, to je imperativ za CG i to se ne dovodi u pitanje - naveo je Spajić.

Kalas je poručila da je Crna Gora vrijedan partner.

- Zato počinjemo iz CG jer ste imali napredak na evropskom putu. Pozdravljam posvećenost reformama jer znamo da su za pristupanje potrebne kompleksne reforme. Prečica nema i pozdravljam i sporazum sa opozicijom. Ponosna sam što je EU pomogla da se dođe do kompromisa. Sad treba da se fokusirate na reforme, a mi smo tu za vas na svakom koraku.

EU je kao mašina za približavanje i uključuje sve zemlje. Razgovarali smo o bezbjednosti. Moramo jačati saradnju u toj oblasti jer živimo u turbulentnim vremenima - kazala je Kalas.

Navela je da su pričali i o ratu Rusije protiv Ukrajine i da je zahvalna Crnoj Gori što podržava tertorijalni integritet Ukrajine.

- Velikodušno ste prihvatili ukrajinske izbjeglice i to je ogroman doprinos. Brine me regionalna situacija kada je u pitanju bezbjednost. Ne možemo da tolerišemo napade na jedinstvo. Političari moraju da prevazilaze podjele, a ne da ih produbljuju - kazala je Kalas, najavivši da je njena sljedeća destinacija Sarajevo.

Spajić je, odgovarajući na pitanja novinara, kazao da su počeli konsultacije sa poslaničkim klubovima o sporazumu sa UAE.

- Bitno je da ovakav projekat podrži što više poslanika. Potreban je konsenzus oko ovih tema, a ne borba. Mi pripremamo sporazume i sa tri zemlje članice EU koji će omogućiti mnoge projekte i bitno je da imamo široku podršku. Očekujem podršku i od opozicije - naveo je on.

Upitana koliko poglavlja CG može zatvoriti ove godine, Kalas kaže da je važno da naša zemlja nastavi put ka Evropi.

- To je složen proces. Kada je u pitanju poglavlje 31 nema konsenzusa. Premijeru sam rekla da razvoj dobrih odnosa sa susjedima pomaže na evropskom putu. Optimistična sam da mi možemo sve što je do nas da uradimo da bi se poglavlja mogla zatvarati - navela je Kalas.

Komentarišući to što se uoči izbora u Herceg Novom i Nikšiću govori o uvezenim glasovima, Kalas ističe da se "strana uplitanja vide u raznim procesima sve više", te da su "zato misije posmatranja izbora važne".

- Na društvenim mrežama vidimo koliko je dostupnih načina za miješanje u izbore - navela je.

Upitana da li smatra da je sporazum Vlade sa UAE mogao biti transparentninji, kaže da "Skupština CG sigurno pomno analizira sporazum".

- A za nas je važno da se svi zakoni i preuzete obaveze CG poštuju. Važno je da postoji konkurentnost i povoljni uslovi za sve - istakla je Kalas, prenosi Antena M.