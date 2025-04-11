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SUSRET LIDERA

Erdoan prihvatio Milatovićev poziv za posjetu Crnoj Gori

Na marginama Antalijskog diplomatskog foruma, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se s predsjednikom Turske Ređepom Tajipom Erdoganom

Milatović i Erdoan. Kabinet predsjednika Crne Gore

M. Až.

11.4.2025

Na marginama Antalijskog diplomatskog foruma, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se s predsjednikom Turske Ređepom Tajipom Erdoanom.

Ovaj, peti po redu, susret dvojice lidera potvrđuje snažne bilateralne odnose između Crne Gore i Turske, te ukazuje na uzajamno povjerenje između Milatovića i Erdoana, saopšteno je iz Milatovićevog kabineta.

- Predsjednik Turske prihvatio je poziv predsjednika Milatovića da posjeti Crnu Goru i tom prilikom će zajedno otvoriti obnovljenu zgradu nekadašnjeg turskog poslanstva na Cetinju, projekat koji finansira Turska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj TIKA.

Tokom razgovora, istaknuto je da Crna Gora, zahvaljujući dobrim odnosima sa susjedima, igra ključnu ulogu u očuvanju stabilnosti i promociji saradnje na Zapadnom Balkanu. Predsjednici su razmijenili mišljenja o zajedničkim interesima i ključnim pitanjima za regionalnu stabilnost.

Milatović je izrazio zahvalnost Erdoganu na podršci i aktivnoj ulozi Turske u unapređenju političkog dijaloga i regionalne saradnje - prenijeli su crnogorski mediji.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# CRNA GORA
# TURSKA
# JAKOV MILATOVIĆ
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