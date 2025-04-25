Vuksanović vidio izdaleka da ga napadač pikira: Brzinom svjetlosti je vješto reagovao, bio bi mrtav u sekundi!

Dejan Vuksanović (32) ranjen je u utorak u naselju dok je sjedio u jednom luksuznom restoranu.

Na njega je hice iz pištolja ispalio napadač maskiran u dostavljača hrane koji se na mjesto zločina dovezao na trotinetu.

Vuksanović je sjedio za stolom do vrata, a Kurir je ekskluzivno došao do snimka sa nadzorne kamere na kojem se vidi kako je za dlaku, veoma spretno, izbegao smrt.

On je prijSe pucnjave "snimio" ubicu kako prilazi i brzo reagovao i ustao sa stolice i tako zbunio napadača. Taj sekund je bio ključan za njegovo preživljavanje. Da nije na vreme ugledao napadača, ishod bi najverovatnije bio fatalan.

Kako Kurir saznaje, Vuksanović je ranjen u potkoljenicu i nije životno ugrožen.

Izvor Kurira je opisao napadača i situaciju.

- Vidi se da je u pitanju mršav muškarac. Imao je crnu trenerku i jaknu sa oznakama firme za dostavljanje hrane. Na glavi je imao kapuljaču, a preko lica masku. Dok je prilazio restoranu ruke je držao u džepovima, a čim je zakoračio unutra, on je izvadio pištolj iz džepa i uperio ga direktno u Vuksanovića koji je sjedio za stolom sa jednim prijateljem - objasnio je izvor i nastavio:

- Vuksanović je vidio da ga "dostavljač hrane" pikira i da ide pravo na njega. Odmah je skočio i krenuo ka njemu, što je napadača očigledno zbunilo. Inače, pucač je uperio pištolj direktno u tijelo mete, a pogodio ga je u nogu samo zahvaljujući brzoj reakciji Vuksanovića. Praktično to što je ustao sa stolice i krenuo ka pištolju mu je spasilo život - kaže izvor i dodaje da je u momentu pucnjave u restoranu bilo gostiju, ali da su tu bili i žena i dijete ranjenog Vuksanovića, ali i pripadnici njegovog obezbjeđenja.

Ranjeni muškarac je rodom iz Crne Gore i od ranije je poznat policiji. U trenutku pucnjave bio je u dozvoljenoj šetnji, s obzirom na to da se nalazi na izdržavanje kazne kućnog zatvora od 11 mjeseci zbog prebijanja Darka Lilića 2022. godine.