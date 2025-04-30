Muftija Jusufspahić: Skrnavljeni i rušeni grobovi na islamskoj parceli na beogradskom groblju

Beogradski muftija Mustafa Jusufspahić osudio je vandalski čin skrnavljenja grobova na islamskoj parceli groblja Lešće u Beogradu.

- Skrnavljenje grobova se uglavnom događa kada se ne pazi što se priča na televiziji. Kada političke ličnosti govore neobazrivo - rekao je Jusufspahić za RTS ukazavši na nedavnu retoriku predsjednika RS Milorada Dodika.

Pritom je naglasio kako su se ovakvi incidenti događali i ranije, uglavnom kada bi se u javnom prostoru govorilo zapaljivom retorikom.

Muftija je napomenuo da je ranije skrnavljen i grob njegovog oca.

- Ovaj nemili događaj nije samo napad na našu zajednicu, već i na temelje ljudske civilizacije, na pravo na poštovanje mrtvih i na moral koji nas povezuje - naveo je muftija beogradski u saopćenju objavljenom na X-u, dodavši da ovakvi postupci nisu ni prihvatljivi ni opravdani, bilo gdje u Srbiji, a ni u svijetu.

Slučaj je prijavljen policiji, a u saopćenju beogradskog Muftijstva se navodi da to nasilje ne može proći bez adekvatne reakcije, uz apel na državne organe, institucije i sve nadležne strukture da hitno i odlučno interveniraju.

Također je naglašeno da je potrebno očuvati temeljne vrijednosti ljudskog društva, među kojima su poštovanje, tolerancija i mir.

- Muslimani Srbije uvijek su bili čuvari mira i stabilnosti, a naša zajednica se nikada nije okretala od svojih obveza prema ovoj zemlji. Uvijek smo stajali uz Srbiju u odbrani njenih interesa, i ponosno ćemo nastaviti da se borimo za harmoniju i suradnju među svim narodima i vjerama. Naša zajednica je duboko ukorijenjena u ovim prostorima, a naš doprinos miru i napretku je neprocjenjiv - zaključio je muftija Jusufspahić.