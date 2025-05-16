Vladika Grigorije zbog problema sa žuči operisan u Beogradu: Oglasio se njegov kabinet

Kabinet mitropolita Grigorija saopćio je da je arhiepiskop dizeldorfsko-berlinski i mitropolit njemački hospitaliziran tokom noći između srijede i četvrtka zbog problema sa žuči.

- Obavještavamo zainteresiranu javnost da je Njegovo Visokopreosveštenstvo, arhiepiskop diseldorfsko-berlinski i mitropolit njemački gospodin Grigorije, zbog problema sa žuči, u noći između srijede i četvrtka hospitaliziran u Urgentnom centru u Beogradu, gdje je jutros uspješno operisan - navodi se u saopćenju kabineta mitropolita Grigorija.

Iz kabineta su se u njegovo ime zahvalili ljekarima i medicinskom osoblju Urgentnog centra na njihovoj predanosti, te svima ostalima na iskazanoj brizi.

- Sa radošću vas uvjeravamo da će se on u najkraćem roku vratiti svojim redovnim obavezama - zaključuje se u saopćenju.