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MITROPOLIT NJEMAČKI

Vladika Grigorije zbog problema sa žuči operisan u Beogradu: Oglasio se njegov kabinet

Sa radošću vas uvjeravamo da će se on u najkraćem roku vratiti svojim redovnim obavezama, navodi se u saopćenju njegovog kabineta

Vladika Grigorije jutros operisan. Facebook

M. Až.

16.5.2025

Kabinet mitropolita Grigorija saopćio je da je arhiepiskop dizeldorfsko-berlinski i mitropolit njemački hospitaliziran tokom noći između srijede i četvrtka zbog problema sa žuči.

- Obavještavamo zainteresiranu javnost da je Njegovo Visokopreosveštenstvo, arhiepiskop diseldorfsko-berlinski i mitropolit njemački gospodin Grigorije, zbog problema sa žuči, u noći između srijede i četvrtka hospitaliziran u Urgentnom centru u Beogradu, gdje je jutros uspješno operisan - navodi se u saopćenju kabineta mitropolita Grigorija.

Iz kabineta su se u njegovo ime zahvalili ljekarima i medicinskom osoblju Urgentnog centra na njihovoj predanosti, te svima ostalima na iskazanoj brizi.

- Sa radošću vas uvjeravamo da će se on u najkraćem roku vratiti svojim redovnim obavezama - zaključuje se u saopćenju.

# VLADIKA GRIGORIJE
# BEOGRAD
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