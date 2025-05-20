Tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv muškarca koji je pocijepao Kur'an

Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu u utorak protiv jedne osumnjičene osobe, koja se tereti za izazivanje podjela, jer je pocijepala Kur'an prije nekoliko mjeseci.

U saopćenju za medije, tužilaštvo je identifikovalo osumnjičenog inicijalima I.P. i navelo da je on pocijepao Kur'an početkom marta ove godine u blizini tekije Saračane u Prizrenu, gradu na jugoistoku Kosova.

- Tokom istrage utvrđeno je da je I.P. pocijepao i bacio na zemlju svetu knjigu muslimana, Kur'an, izazivajući veliku ljutnju u islamskoj zajednici i ugrožavajući suživot među grupama s različitim vjerskim ideologijama - saopćeno je.

On se formalno tereti za izazivanje podjela i netrpeljivosti, u skladu sa članom 141., stav (1) Krivičnog zakona Kosova.

Krivično djelo izazivanja podjela i netrpeljivosti kažnjivo je novčanom kaznom ili zatvorom do pet godina, prema Krivičnom zakonu. Međutim, tužioci su od suda zatražili da izda naredbu za obavezno psihijatrijsko liječenje osumnjičenog na slobodi.

Tužioci su zatražili ovu mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja "jer je njegova sposobnost da procijeni i kontroliše svoje postupke u trenutku izvršenja krivičnog djela bila značajno smanjena".