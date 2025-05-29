Vučić: Pritisak izvana na Republiku Srpsku je težak i gotovo nepodnošljiv

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zabrinutost zbog situacije u Bosni i Hercegovini, posebno oko bh. entiteta Republike Srpske (RS), i istakao da je pritisak koji se vodi spolja protiv Republike Srpske težak i gotovo nepodnošljiv, prenosi Anadolu.

– Srbija će pružati pun doprinos očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Srbija će dati sve od sebe da se sačuvaju mir i stabilnost i da se na to utiče. Koliko god možemo da utičemo, da se to ne naruši, ali da li tu ima pravde, nema. I na to moramo takođe da se naviknemo i da to očekujemo u budućnosti – rekao je Vučić na RTS-u.

Vučić je povodom najnovijih dešavanja i incidenata na Kosovu istakao da je riječ o organizovanoj akciji Prištine uz pomoć glasnog ćutanja međunarodne zajednice predvođene zapadnim zemljama.

– Oni šute zato što se nadaju da će u tišini srpski narod biti protjeran sa svojih vjekovnih ognjišta. Istovremeno, kod jednog dijela političkih činilaca na zapadu i istoku ovo izaziva uznemirenje, što Kurtiju (premijeru Kosova Albinu) predstavlja dodatnu nervozu i u političkom smislu to moramo da iskoristimo – kazao je predsjednik Srbije.

Najavio je da će uskoro javnost obavijestiti o dobrim i iznenađujućim rezultatima kada je riječ o međunarodnoj poziciji Srbije.

– U smislu njenog teritorijalnog integriteta i zemalja koje priznaju ili ne priznaju nezavisnost Kosova. Našem narodu je teško, gledamo da pomognemo. Činimo sve što možemo – zaključio je Vučić u razgovoru za Drugi dnevnik Radio-televizije Srbije.