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TRAGEDIJA U AUSTRIJI

U masakru u Gracu ubijena 15-godišnja Lea s Kosova

Život je izgubila 15-godišnja Lea Bajrami, rođena u gradu Vitini na Kosovu, potvrdio je predsjednik Opštine Vitina Sokol Haliti

Grac: Cvijeće i svijeće na ogradi škole. Matija Habljak/PIXSELL

M. Až.

10.6.2025

U današnjem masakru u školi u Gracu život je izgubila 15-godišnja Lea Bajrami, rođena u gradu Vitini na Kosovu, potvrdio je predsjednik Opštine Vitina Sokol Haliti.

- Poštovana obitelji Bajrami, duboko me potresla vijest o tragičnom gubitku vaše kćeri Lee iz naše općine, koja je izgubila život u teškom napadu koji se danas dogodio u gradu Grazu u Austriji. Ovaj ozbiljan događaj duboko nas je sve pogodio. Gubitak mladog života rana je koja ostavlja neizbrisiv trag na duši svakoga od nas. U svoje ime i u ime Općine Vitina izražavam najiskreniju i najdublju sućut. Uz vas smo u ovom teškom trenutku i molimo se da vam Bog da snage da se nosite s ovom velikom boli. Sjećanje na nju uvijek će ostati živo među nama - napisao je Sokol Haliti na Facebooku, uz objavljenu fotografiju Lee iz djetinjstva.

Lea Bajrami: Fotografija iz djetinstva. FB/Sokol Haliti

- Također izražavam sućut svojoj prijateljici, gradonačelnici Graca Elki Kar. U ime Opštine Vitina i naših građana izražavam najdublju sućut zbog tragičnog događaja koji se danas dogodio u vašem gradu, gdje je nažalost mlada djevojka iz naše općine izgubila život zajedno s još devet osoba. Svjesni smo izazova koje takav čin nasilja donosi i dijelimo s vama i građanima Graza bol ove tragedije. Cijenimo vaš institucionalni odgovor i predanost sigurnosti svih građana, bez obzira na podrijetlo - dodao je Sokol Haliti.

# MASAKR
# KOSOVO
# GRAC
# AUSTRIJA
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