U masakru u Gracu ubijena 15-godišnja Lea s Kosova

U današnjem masakru u školi u Gracu život je izgubila 15-godišnja Lea Bajrami, rođena u gradu Vitini na Kosovu, potvrdio je predsjednik Opštine Vitina Sokol Haliti.

- Poštovana obitelji Bajrami, duboko me potresla vijest o tragičnom gubitku vaše kćeri Lee iz naše općine, koja je izgubila život u teškom napadu koji se danas dogodio u gradu Grazu u Austriji. Ovaj ozbiljan događaj duboko nas je sve pogodio. Gubitak mladog života rana je koja ostavlja neizbrisiv trag na duši svakoga od nas. U svoje ime i u ime Općine Vitina izražavam najiskreniju i najdublju sućut. Uz vas smo u ovom teškom trenutku i molimo se da vam Bog da snage da se nosite s ovom velikom boli. Sjećanje na nju uvijek će ostati živo među nama - napisao je Sokol Haliti na Facebooku, uz objavljenu fotografiju Lee iz djetinjstva.