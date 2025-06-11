Vučić danas u Ukrajini: Prva posjeta od početka rata

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u Ukrajini, što je njegova prva posjeta toj zemlji otkako je počeo rat u februaru 2022. godine, objavljeno je iz Predsjedništva Srbije.

- Predsjednik Republike Srbije posjetit će Ukrajinu na jedan dan, u srijedu, 11. juna, gdje će učestvovati na samitu Ukrajina–Jugoistočna Evropa - navedeno je u saopćenju.

Od početka ruske invazije, Vučić nikada ranije nije posjetio Ukrajinu.

Vučićeva posjeta dešava se samo nekoliko dana nakon što je Rusija optužila srpske kompanije za proizvodnju oružja da "pucaju Moskvi u leđa" prodajom municije Ukrajini.

Prisustvo srpske municije u Ukrajini nikada nije zvanično potvrđeno, ali ni odlučno demantovano. Nekoliko sedmica ranije, Vučić je boravio u Moskvi, gdje je na Crvenom trgu prisustvovao obilježavanju 80. godišnjice pobjede nad nacističkom Njemačkom.

Srbija tradicionalno njeguje bliske odnose s Rusijom i dijeli nepovjerenje prema NATO-u, koje je dodatno produbljeno nakon bombardovanja SRJ 1999. godine tokom sukoba na Kosovu. Od početka rata u Ukrajini, Beograd odbija uvesti sankcije Rusiji, uprkos pritiscima Evropske unije, iako je u više navrata glasao protiv Rusije u rezolucijama Generalne skupštine UN-a.

Srbija se i dalje u velikoj mjeri oslanja na ruski gas, koji dobija po povoljnim uslovima.