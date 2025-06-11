ANB tvrdi: Najveću opasnost od terorizma u Crnoj Gori predstavljaju islamistički "usamljeni vukovi"

Društvene mreže, zatvorene grupe na aplikacijama poput Telegrama i širenje govora mržnje, nova su oružja radikalnih islamista koje Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) identifikuje kao najveću prijetnju od vjerski motivisanog terorizma u Crnoj Gori, pišu "Vijesti".

Pri tome su u njihovom fokusu samoradikalizovani pojedinci - osobe koje bez direktnog kontakta s ekstremističkim grupama, kroz virtuelni prostor, razvijaju opasne namjere i mogu izvesti teško predvidive napade bez posebne pripreme i logistike.

Regrutacija se odvija tiho i neprimjetno

- Onlajn radikalizacija preuzela je primat - upozorio je ANB, odgovarajući na pitanja "Vijesti" o bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori, u kontekstu opasnosti od terorizma i islamskih ekstremista.

Kako su iz ANB-a naveli, smatraju da je virtuelni prostor postao novo žarište ekstremizma, gdje se propaganda širi brzo, a regrutacija novih pristalica, naročito mladih i psihički ranjivih, odvija tiho i neprimjetno.

- Trenutno najveću prijetnju sa aspekta vjerski motivisanog terorizma u Crnoj Gori predstavljaju samoradikalizovani pojedinci, psihički nestabilni pojedinci i lica izložena dugogodišnjoj radikalizaciji koja se mogu odlučiti za izvršenje terorističkog napada, za koji nije potrebna posebna priprema i logistika, a čije je izvršenje teško predvidjeti i spriječiti - rekli su iz kabineta Ivice Janovića.

Iz tajne službe su apostrofirali problem radikalizacije na društvenim mrežama, kao i porast govora mržnje, čija je svrha upravo ideološka indoktrinacija i podsticanje na izvršenje napada.

- Onlajn radikalizacija, putem društvenih mreža i aplikacija za enkriptovanu komunikaciju (Telegram, WhatsApp i dr.), preuzela je primat u odnosu na raniju metodu neposrednog prisustva radikalnih selafijskih propovjednika iz regiona zapadnog Balkana u Crnoj Gori. Prisutan je i porast govora mržnje na društvenim mrežama u svrhu radikalizacije i motivisanja pojedinaca da izvode terorističke napade - kazali su iz ANB-a.

Europol nadzire nasilne onlajn grupe

Problem zloupotrebe interneta i društvenih mreža konstatovan je i u posljednjoj Europolovoj Procjeni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala (EU.SOCTA2025), u kojoj piše da su se, na raskršću između teškog i organizovanog kriminala i nasilnog ekstremizma, pojavile brojne onlajn grupe koje dijele zajednički cilj: "Uništavanje civilizovanog društva kroz korumpiranje mladih".

- Vođeni svojim ekstremnim ideološkim stavovima, kriminalni akteri postepeno "pripremaju" (eng. grooming) i pretvaraju djecu u žrtve, primoravajući ih da počine nasilne radnje, uključujući seksualno zlostavljanje, akte okrutnosti, mučenja i ubistva. Ove nasilne onlajn grupe ciljano manipulišu ranjivom djecom i mladima na široko dostupnim digitalnim platformama, uključujući društvene mreže i platforme za video-igre - piše u tokumente.

Glavni izazov na zapadnom Balkanu

Iz crnogorskog ANB-a su kao glavni izazov na području zapadnog Balkana i Evrope, naglasili propagandne aktivnosti i podsticanje terorističih napada usmjerenih protiv Jevreja.

- Islamističke strukture na zapadnom Balkanu od početka sukoba u Pojasu Gaze osuđuje Izrael i njegove saveznike i potenciraju stradanja Palestinaca. Izražene su i propagandne aktivnosti, koje su umnogome uticale na podsticanje izvršenja terorističkih napada usmjerenih protiv Jevreja na području Evrope, tako da to i dalje ostaje kao jedan od glavnih izazova sa kojim će se i područje zapadnog Balkana i Evrope susretati u narednom periodu - objasnili su iz tajne policije.

“Vijesti” su jučer objavile podatke dobijene iz te službe da u Crnoj Gori postoji nekoliko radikalnih selafijskih grupa podijeljenih u više frakcija, koje se nalaze na različitim nivoima radikalizacije.

- U Crnoj Gori, do sada, nije izvršen teroristički napad u ime religije ili vjere. Međutim, u Crnoj Gori egzistira nekoliko radikalnih selafijskih grupa podijeljenih u više frakcija, koje se nalaze na različitim nivoima radikalizacije - odgovorili su iz tajne policije.

ANB je saopćio kako se "uočava međunarodna komponenta u aktivnostima pripadnika tih grupa i njihova fokusiranost na pokušaje širenja radikalnih ideologija".

- Prevashodno na mlađu populaciju, kao i dalji nastavak radikalizacije pripadnika RAE populacije. Regionalno povezivanje radikalnih selafijskih grupa iste ideološke profilacije se ogleda kroz međusobne posjete, povremene boravke radikalnih vjerskih propovjednika iz regiona i dijaspore, formiranje lokalnih i regionalnih grupa na aplikacijama za enkriptovanu komunikaciju, dijeljenje propagandnog materijala i slično.

Radikalni vjerski propovjednici, od kojih su neki nakon izdržane kazne već na slobodi, imaju dominantni uticaj na selafijsku scenu u Crnoj Gori. Međutim, kako u Crnoj Gori nema istaknutih lokalnih propovjednika, radikalne selafijske strukture se, u zavisnosti od ideološke orijentacije, oslanjaju na propovjednike iz država regiona - odgovorili su iz tajne policije na set pitanja o prisutnosti radikalnih mreža u Crnoj Gori.

Ta služba nedavno je, u saradnji sa Upravom policije, spriječila pokušaj uspostavljanja radikalne islamske mreže u Crnoj Gori, rečeno je nezvanično “Vijestima” iz vrha bezbjednosnog sektora.

U sklopu te akcije, iz zemlje je protjeran državljanin Bosne i Hercegovine Haris Šundo, koji je u Plavu pokušavao da formira paradžemat, paralelnu vjersku zajednicu van okvira zvanične Islamske zajednice Crne Gore.