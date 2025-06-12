Đerlek: Podnosimo rezoluciju o obustavi izvoza oružja iz Srbije u Izrael

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Edin Đerlek najavio je danas u Skupštini da njegova stranka, priprema prijedlog rezolucije o hitnoj obustavi izvoza oružja i vojne opreme iz Republike Srbije u Izrael, koji će u najkraćem roku biti podnesen Skupštini na razmatranje.

U obraćanju u parlamentu, Đerlek je izjavio:

- I kada je riječ o dostojanstvu, ne mogu, a da se ne osvrnem na sada već zvanične medijske potvrde o izvozu oružja iz Srbije u Izrael, čija vojska, dok ovo govorim, vrši genocid nad palestinskim narodom u Gazi, na jedan od najbrutalnijih načina koje savremeni svijet pamti, i to bezdušnim izgladnjivanjem i ubijanjem nedužnih civila, pretežno žena i djece.

I nije dovoljno da smo samo kategorički protiv toga. Želim da obavijestim javnost da naša stranka uveliko priprema prijedlog rezolucije o hitnoj obustavi izvoza oružja i vojne opreme iz Republike Srbije u Izrael, koji ćemo u najkraćem roku podnijeti Skupštini.

Neka svako to shvati kako želi, ali ovo je naš stav koji jasno i glasno iznosim ovdje, u najvišem zakonodavnom tijelu naše zemlje - poručio je Đerlek.

Đerlek je istakao da razumije značaj i domaće namjenske industrije i nacionalne interese, ali da ovo pitanje nadilazi sve politike i sve interese i da je to iznad svega za njega i njegov narod moralno pitanje.

- Ja ovdje predstavljam građane Srbije, ali prije svega svoj narod koji me je izabrao da govorim ono što je u njihovim grudima. A taj stav glasi: ne u naše ime i stop genocidu u Gazi - zaključio je potpredsjednik Narodne skupštine Srbije Edin Đerlek.